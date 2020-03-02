«Четыре танкиста и собака» пересядут на «Абрамс»

В Варшаве ищут пути «декоммунизации» танкового парка Войска Польского

Практически перед всеми странами НАТО довольно остро стоит вопрос развития бронетанковых войск. Проблема заключается в том, что с одной стороны, в результате сокращения танкового парка в годы после распада ОВД и СССР танков в контексте задач, которые ставит перед собой альянс, очень мало. С другой стороны, большинство машин западного блока практически исчерпали модернизационный потенциал.

Вопросы развития танковых войск стоят сегодня и перед Польшей, полагающей себя «форпостом Западного мира». На первый взгляд у поляков дела не так уж плохи. От времен членства в ОВД они унаследовал обширный парк Т-72, а польские танкостроители довольно успешно модернизировали их. Усовершенствованная машина получила наименование PT-91 Twardy и имеет успех даже на мировом рынке. В частности, эти машины были закуплены Малайзией.

В середине 90-х годов в Польше решили, что и PT-91 уже нуждается в глубокой модернизации. Работа над танком нового поколения, коего условно назвали «Гориллой», была начата в 1995 г. в надежде к середине 1998 г. произвести ходовые испытания прототипа.

В отличие от РТ-91, «Горилла» должна была иметь башню «западного типа» с почти вертикальными стенками, основную броню сверху должны были прикрывать керамические бронеплиты и активная броня, защищающие от подкалиберных и кумулятивных снарядов, а также специальный слой для поглощения электромагнитного излучения. Двигатель - дизель мощностью порядка 1000 кВт. Основное вооружение - российское: два пулемета, 125-мм гладкоствольное орудие с автоматическим заряжанием (способное также служить для пуска ПТУР 9М 119 «Свирь»), поражающее цели на расстоянии до 5000 м и пробивающее броню до 700 мм. Системы управления огнем и силовой агрегат вкупе с трансмиссией разрабатывались специально для «Гориллы» и должны были быть компьютеризованными. Однако в силу целого ряда причин было принято решение в пользу закупки иностранного вооружения, а именно - германского танка «Леопард-2», который должен был заменить в войсках оставшиеся Т-72, а затем и РТ-91.

Впрочем, сейчас, накануне вступления в силу пятнадцатилетней программы модернизации вооруженных сил Польши, правильность этого выбора ставится под сомнение.

Надо сказать, что «Леопард-2» не слишком популярен у польских танкистов, привыкших к советским стандартам надежности и неприхотливости техники.

Так, экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак рассказал местным СМИ, что немецкие танки оснащены очень чувствительными к перепадам температур и влажности системами управления огнем, и для поддержания их боеготовности необходимы боксы с осушителями воздуха.

Но выбор немецких машин ставится под сомнение, видимо, не по этой причине. Как сообщает портал «Военное обозрение», польский эксперт Матеуш Зилонка предлагает обсудить вопрос покупки M1 Abrams. Свое предложение Зилонка основывает на заявлении сотрудника Лексингтонского института (США) доктора Дэна Гура, который предположил, что Вашингтон мог бы санкционировать продажу полякам танков «Абрамс» для повышения обороноспособности их сухопутных войск.

Танка, который вовсе не является более беспроблемным, чем «Леопард-2». Помимо всего прочего, НАТОвские эксперты констатировали, что «Абрамсы» малопригодны для восточноевропейского ТВД, в силу их низкой проходимости в заболоченных и лесных местностях, а также потому, что немногие мосты и дороги в Польше и Прибалтике могут выдержать массу этого ОБТ.

Матеуш Зилонка пишет, что можно было бы договариваться о кооперации с американскими танкостроителями о создании «польской» версии «Абрамса», которая бы максимально соответствовала возможности применения ее на территории этой страны. В этой связи, правда, не совсем ясно, как танкостроителям удастся преодолеть одну из главных проблем машины, заключающуюся в ее избыточной массе.

Но есть и еще одно серьезное препятствие на пути реализации данного плана. Это цена данных танков. Отметим, что стоимость только заявленных модернизационных работ для приведения Abrams к уровню M1A2 SEPv3 превышает 11 млн. долларов. То есть, если поляки все же решатся расширить рынок сбыта для танков американского «сюзерена», они попросту «вылетят в трубу», закупая малопригодную для себя технику, которую будет негде и не на что использовать.

И в этом может быть единственный смысл – американцы, могут попытаться побудить, ссылаясь на пример поляков, и других европейских союзников, нуждающихся в обновлении танкового парка, покупать американскую технику.

И если это так, и упомянутый Матеуш Зилонка обслуживает интересы американского ВПК, то логично предположить, что Вашингтон для реализации планов по продвижению своих ОБТ в европейские армии предоставит полякам льготный кредит на закупку Abrams (в противном случае Варшава просто не сможет их купить). Но и в этом случае, такое перевооружение не слишком увеличит боеспособность танковых войск польской армии.

Борис Джерелиевский

Газета "Военно-промышленный курьер",