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ТАСС

Минобороны даст возможность курсантам получить смежную специальность

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Начальник Главного управления кадров МО РФ Виктор Горемыкин (в центре) общается с курсантами. Фото с сайта www.mil.ru
Начальник Главного управления кадров МО РФ Виктор Горемыкин (в центре) общается с курсантами. Фото с сайта www.mil.ru.

В ведомстве указали, что несколько вузов Минобороны России уже приступили к реализации образовательных программ, разработанных на основе обновленных федеральных образовательных стандартов высшего образования

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Возможность получения курсантами и слушателями военных вузов смежных специальностей прорабатывается в Минобороны РФ в соответствии с поручениями президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил начальник Главного управления кадров военного ведомства генерал-полковник Виктор Горемыкин на сборах с председателями государственных экзаменационных комиссий, которые проходят в подмосковном парке "Патриот".

В январе в послании Федеральному собранию Путин предложил дать возможность студентам после второго курса выбирать новые направления или программу обучения, включая смежные профессии.

"Для реализации поручений президента РФ министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу поставлена задача по введению новых специальностей подготовки, а также проработки вопроса о получении слушателями и курсантами смежных военных специальностей. Эта работа уже начата", - сказал Горемыкин.

Он добавил, что в этом году ряд вузов Минобороны России приступил к реализации образовательных программ, разработанных на основе обновленных федеральных образовательных стандартов высшего образования.

"В них максимально учтены современные достижения военной науки и техники, передовой опыт войск, полученный в ходе учений и тренировок, а также особенности боевого применения и обеспечения боевых действий при проведении специальных операций за пределами России", - подчеркнул генерал.

Повышенные требования

По словам Горемыкина, современная военно-политическая обстановка диктует повышенные требования к подготовке военнослужащих, и особенно к их практическим умениями и навыкам.

"Это во многом достигается эффективной организацией учебного процесса по реализации федеральных государственных образовательных стандартов и квалификационных требований к военно-профессиональной подготовке", - отметил Горемыкин.

В свою очередь начальник управления военного образования Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-майор Игорь Муравлянников рассказал, что в прошлом году к государственным аттестационным испытаниям было допущено свыше 15 тысяч курсантов, по результатам которых выпускники показали более высокие результаты в сравнении с 2018 годом.

"Средний балл составил 4,31. Количество выпускников вузов, завершивших обучение с дипломом с отличием, составило 15,4% от всего количества выпускников", - сказал Муравлянников.

По его словам, участники сборов также обменялись опытом проведения государственных аттестационных испытаний и определили эффективные механизмы совместной работы вузов.

Всего в работе сбора приняли участие более 600 специалистов, часть из них - в режиме видео-конференц-связи с более чем 50 площадок.

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