Newsweek назвал С-350 «Витязь» убийцей крылатых ракет

Журналисты американского журнал Newsweek проанализировали боевые мощности зенитно-ракетного комплекса С-350 «Витязь» и убедились в том, что это «убийца» крылатых ракет. Об этом говорится в статье, опубликованной 26 февраля.

Российские аэрокосмические войска в среду запустили в эксплуатацию новую ракетно-космическую систему С-350 «Витязь». Комплекс был доставлен ​​в Академию воздушно-космической обороны Ленинградской области и прошла подготовку «по обнаружению и уничтожению ложного воздушного противника».

«Боевой экипаж С-350 продемонстрировал свое мастерство, ударил фиктивного противника с помощью электронных пусков ракет и вышел на новую позицию», — говорится в сообщении российского Министерства обороны в пресс-релизе.

Отмечается, что оружие предназначено для защиты важнейших государственных, административных, промышленных, военных объектов и группировок войск от атак современными и перспективными средствами воздушного нападения противника.

Говоря о характеристике «убийца крылатых ракет», то здесь американские журналисты цитируют замначальника зенитно-ракетных войск ВКС России Юрием Муравкиным.

Newsweek отмечает, что генеральный директор Объединенного комитета начальников штабов армии Марк Милли назвал Россию «единственной страной на Земле, которая представляет собой не шутливую, существующую угрозу Соединенным Штатам».

«Русские могут убить любого мужчину, женщину и ребенка, и мы можем сделать то же самое, отсюда и сдерживание», — сказал Милли.

Образец «Витязя» впервые показали на авиационно-космическом салоне МАКС в 2013 году, разработки начались шестью годами ранее. Государственные испытания системы С-350 завершились в конце марта 2019 года.

Дальность поражения целей С-350 составляет до 60 км, высота — до 30 км. Скорость поражаемых целей — до 4,8 тыс. м/с. Развертывание и свертывание пусковой установки занимает пять минут.