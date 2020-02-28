РАН готовит письмо в ООН из-за спутников, мешающих астрономам наблюдать за звездами

Звездное небо, наблюдаемое в Краснодарском крае во время метеорного потока Персеиды.

Губить наземную астрономию нельзя, отметил глава группы переменных звезд Института астрономии РАН Николай Самусь

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Российская академия наук (РАН) занимается подготовкой письма в ООН из-за большого числа спутников, которые планируется запустить в ближайшем будущем. Об этом сообщил астроном, руководитель группы переменных звезд Института астрономии РАН (ИНАСАН) Николай Самусь.

"Мы сейчас занимаемся подготовкой письма от Российской академии наук, завтра с вице-президентом будем обговаривать, и такое письмо от нас тоже будет", - сказал Самусь в ходе публичной дискуссии в Московском планетарии.

Он выразил мнение, что совсем губить наземную астрономию нельзя. Ранее, по его словам, португальские ученые обратились в ООН из-за спутников связи Starlink, которые мешают астрономическому обзору звезд.

В ближайшее время на орбиту планируется выведение ряда спутниковых группировок большой численности. В частности, основатель компании SpaceX Илон Маск собирается запустить в общей сложности около 11 тыс. спутников в рамках проекта Starlink. Также началось выведение на орбиту британских аппаратов OneWeb, общая численность которых в будущем будет насчитывать 648.

В свою очередь, Россия разрабатывает программу "Сфера". Первые запуски по ней начнутся в 2023 году, она будет включать более 600 космических аппаратов.