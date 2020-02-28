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РИА Новости

Пентагон напугало "региональное доминирование" России

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Министр обороны США Марк Эспер
Министр обороны США Марк Эспер.
Источник изображения: © AP Photo / Manuel Balce Ceneta

МОСКВА, 26 февраля/ Радио Sputnik. Вашингтон обеспокоен стремлением России к доминированию, заявил министр обороны США Марк Эспер в своих письменных показаниях палате представителей, пишут "Argumenti.ru" со ссылкой на РИА Новости.

По словам Эспера, недавняя демонстрация гиперзвукового оружия "подтверждает опасения относительно растущего военного потенциала (Москвы, – ред.) и намерений подорвать альянс НАТО".

"Россия по-прежнему намерена опрокидывать международные нормы и подтверждать свое региональное доминирование, нарушая суверенитет сопредельных стран, нарушая обязательства по договорам и участвуя в пагубных кибероперациях в мировом масштабе. Москва продолжает добиваться стремительной модернизации своих вооруженных сил", – следует из документа.

Кроме того, по мнению Эспера, Россия и Китай являются "практически равными" США военными державами. В частности, Пекин "продолжает использовать и злоупотреблять дипломатической, экономической и военной силой, чтобы попытаться изменить ландшафт власти и изменить мир в свою пользу, часто за счет других".

Как неоднократно заявлял президент России Владимир Путин, страна ни на кого нападать не собирается. По словам главы государства, российская угроза – это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".

Ранее радио Sputnik сообщило, что в США предотвратили теракт у стен Пентагона.

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Китай
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Проекты
ГЗЛА
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