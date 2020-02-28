"Вас съедят". Посол оценил "опасное молчание" между РФ и НАТО

МОСКВА, 27 февраля/ Радио Sputnik. Уровень молчания между Россией и НАТО становится опасным, считает посол Люксембурга в России Жан-Клод Кнебелер. Об этом сообщила "Газета.ru" со ссылкой на РИА Новости.

"Тот уровень молчания, который мы наблюдаем со стороны и России, и НАТО становится опасным. Необходимо укрепить, усилить уровень диалога", – сказал дипломат.

По его словам, сторонам необходима коммуникация на военном уровне, чтобы "избежать неправильных толкований, определенных маневров, действий со стороны другого, которые могут привести к тяжелым последствиям".

Также Кнебелер считает правильным, чтобы существовала архитектура безопасности, которая объединила бы Российскую Федерацию и Североатлантический альянс, "возможно, на основе ОБСЕ".

"Из своей истории моя страна поняла, что опасно маленькому государству находится между двумя крупными блоками. Это как кусочек ветчины между двумя ломтиками хлеба в бутерброде – есть риск, что вас съедят", – добавил посол.

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