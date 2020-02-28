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РИА Новости

"Признаки сговора". Эксперт о потерявшей стелс-оболочку подлодке США

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Атомная подводная лодка типа "Колумбия"
Атомная подводная лодка типа "Колумбия".
Источник изображения: CC0 / U.S. Naval Sea Systems Command Image /

Новейшая американская подлодка "Колорадо" потеряла стелс-покрытие после первого похода. В эфире радио Sputnik руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александр Жилин высказал свой взгляд на ситуацию.

Многоцелевая атомная подводная лодка ВМС США "Колорадо" класса Virginia частично лишилась стелс-покрытия после первого дальнего похода, сообщает Forbes.

Эта субмарина стала пятой из усовершенствованных АПЛ модели Block-III этого класса. "Колорадо" приняли на вооружение весной 2018 года, ее считают новой, пишет издание.

Недавно подлодка вернулась из морского похода, за время которого проплыла почти 63 тысячи километров. Ее точный маршрут засекречен, однако известно, что "Колорадо" пересекла Северный полярный круг и посетила порты Норвегии и Шотландии, говорится в статье.

На сделанных после возвращения субмарины фотографиях видно, что ее защитное гидроакустическое стелс-покрытие частично разрушилось и облупилось.

Как отмечает Forbes, это не первый раз, когда ВМС США сталкиваются с подобными проблемами. Осенью 2019 года одного из американских судостроителей уже обвиняли в фальсификации результатов тестов на качество стелс-оболочки подлодок.

В эфире радио Sputnik военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин высказал свой взгляд на ситуацию.

"То, что происходит в последнее время в американском военно-промышленном комплексе вкупе с министерством обороны, можно охарактеризовать как бизнес-проект по отжиманию бюджета. Пример с подлодкой свидетельствует о падении качества исполнительных работ. А поскольку ВПК всегда работает с Минобороны, которое обязано проявлять принципиальность, принимая новые изделия, то уже можно говорить о признаках сговора на коррупционной основе. Но в эту подводную лодку садятся люди, и именно они становятся заложниками этих процессов", – сказал Александр Жилин.
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  • В новости упоминаются
Страны
Норвегия
США
Проекты
Virginia АПЛ
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