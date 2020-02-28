В России создали первое в истории судно на природном газе

МОСКВА, 27 февраля/ Радио Sputnik. На Зеленодольском заводе им. Горького в Татарстане состоялась церемония закладки корпуса пассажирского речного судна "Чайка" с двигателями, работающими на сжиженном природном газе. Об этом сообщает портал "Бизнес-Online" со ссылкой на пресс-службу президента республики Рустама Минниханова.

В торжественном мероприятии принял участие сам лидер республики.

"Сегодня знаковое событие не только для республики и Зеленодольского судостроительного завода, но и для всего судостроения России. Раньше никогда мы не выпускали суда на газомоторном топливе. И сегодня мы закладываем пока прогулочное судно, но в дальнейшем газомоторное топливо имеет огромные перспективы ", – заявил Минниханов.

Губернатор уточнил, что в России находятся огромные запасы природного газа, поэтому экологически чистым должен быть не только транспорт на автодорогах, но и на водных просторах.

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