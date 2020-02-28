"Спасает авиация": турки напали на российских военных

Турецкие военные в Идлибе обстреливают российские самолеты

В сирийской провинции Идлиб турецкие подразделения нанесли ответный удар по силам Башара Асада. Кроме того, были обстреляны российские самолеты. Атака была произведена в качестве мести за гибель двоих турецких военных. Отмечается, что армию САР спасает авиация - как собственная, так и российская.

В Идлибе подразделения Турции обстреляли позиции сирийской правительственной армии и российские самолеты в ответ на авиаудар по турецким военным, в результате которого погибли двое бойцов турецкой армии. Об этом сообщает телеканал "России-24".

Вместе с тем газета Daily Sabah пишет, что еще двое военнослужащих получили ранения. При этом не издание не уточняет, кто именно совершил атаку.

"Сирийских военных в прямом смысле спасает авиация - собственная и российская. Самолеты ВВС Сирии и ВКС России раз за разом останавливают боевиков", - говорит руководитель бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке Евгений Поддубный.

Он рассказал, что турки и боевики используют переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК). Российская авиация, в свою очередь, применяет тепловые ловушки, чтобы защититься от огня.

"Российские и сирийские самолеты отстреливают ложные тепловые цели после бомбовых ударов по радикалам бывшего филиала [запрещенной в России террористической организации] «Аль-Каиды» (организация запрещена в России), - утверждается в репортаже телеканала. Отмечается, что эпицентром боевых действий стали районы поселков Найроба, Саана и Джубаса.

Ранее боевики при поддержке турецкой армии начали наступление в сирийской провинции Идлиб в районе города Саракиб, который находится на пересечении шоссе Алеппо - Хама и Алеппо - Латакия, передает сирийское государственное агентство SANA. В начале февраля этот город был освобожден правительственной армией Сирийской Арабской республики (САР).

Но боевики решили его занять, применив против сирийцев десятки смертников и заминированных машин. Но атаки были безуспешными, правительственным войскам удалось провести успешную контратаку, использовав интенсивный артиллерийский огонь. В результате среди бойцов бандформирований - десятки убитых и раненых, несколько бронемашин уничтожены.

Спустя несколько дней после этой атаки - 19 февраля - президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выдвинул Дамаску требование: сирийские правительственные войска должны отвести свои подразделения к тем территориям, которые они занимали в конце декабря прошлого года, то есть до начала наступления на террористов в восточной части провинции Идлиб. Если этого не произойдет до конца февраля этого года, турецкий лидер обещает провести военную операцию.

Тогда же он отметил, что наступление турецкой армии является лишь «вопросом времени», передает турецкий телеканал NTV.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал реализацию планов турецких властей худшим сценарием.

О своем предупреждении Эрдоган напомнил накануне - 26 февраля. «В Идлибе мы предпринимаем все меры для предотвращения гуманитарного кризиса. Россия, к сожалению, не хочет его видеть. Наше требование - согласно Сочинскому меморандуму силы сирийского режима должны отойти к обозначенным там границам за пределы наших наблюдательные пунктов», - заявил он, выступая перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития.

Президент Турции обратил внимание, что все объявленные сроки подходят к концу. «Если силы режима не отойдут, мы освободим эту территорию», - пообещал Эрдоган.

Стоит отметить, что ранее протурецкие боевики уже нападали на сирийскую армию, которая находится в провинции Идлиб вместе с российскими военными. 20 февраля боевики прорвали оборону сирийской армии в районе Кминаса и Найраба. Чтобы не допустить выход бандформирований вглубь сирийской территории, российские военные нанесли удар «по прорвавшимся вооруженным формированиям террористов» при помощи самолетов С-24, передает РИА «Новости» со ссылкой на российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии.

Таким образом российская сторона помогла сирийской армии отбить все атаки. Благодаря России армия Башара Асада уничтожила один танк, шесть боевых машин пехоты (БМП) и пять пикапов с крупнокалиберным вооружением боевиков.

Ангелина Мильченко