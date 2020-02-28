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Российская газета

Российская армия получит 12 дивизионов комплексов С-350

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С-350 "Витязь".
С-350 "Витязь".
Источник изображения: Zumlik / wikimedia.org

В будущем году начнется перевооружение дислоцированной в Красноярском крае и Хакасии зенитной ракетной бригады с комплексов ПВО С-300 на новейшую систему средней дальности действия С-350 "Витязь". Об этом сообщил командующий Центральным военным округом Александр Лапин. По его словам, "Витязь" прикроет наиболее важные объекты в Сибири. Переоснащение бригады завершат в 2022-м. А еще через три года С-350 начнут поступать в Ачинский зенитный ракетный полк.

Пока что новейшая система ПВО стоит на вооружении только в Гатчинском учебном центре зенитных ракетных войск в Ленинградской области. Именно там пройдут подготовку все расчеты, которым предстоит нести боевое дежурство на С-350. "Витязи" уже проверили на боевую эффективность на местном полигоне. Они подтвердили способность гарантированно обнаруживать и сбивать различные воздушные цели, в том числе крылатые ракеты и малозаметные на радарах объекты, изготовленные с применением технологии "стелс".

Мобильная многоканальная система ПВО С-350 имеет максимальный радиус поражения целей до 60 километров и достает вражеские объекты на высоте порядка 30 км. Каждая пусковая установка "Витязя" вооружена 12 зенитными ракетами, а саму систему можно привести в боевую готовность всего за 5 минут.

Ее ракета более маневренная, чем у С-300, и оснащена головкой самонаведения. "Витязь" способен сбивать в небе объекты, летящие со скоростью до 4800 метров в секунду. Но главное, что боевая работа на "Витязе" полностью автоматизирована. Расчет С-350 фактически лишь контролирует работу комплекса и подключается к уничтожению цели на стадии ее обстрела.

По данным Минобороны, до конца 2027 года планируется передать войскам 12 дивизионов новой системы.


Юрий Гаврилов

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Страны
Россия
Продукция
С-300
С-350 50Р6А "Витязь"
Компании
Минoбороны РФ
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