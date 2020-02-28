Путин поздравил военнослужащих Сил специальных операций с профессиональным праздником

Президент назвал Силы специальных операций одним из приоритетных направлений развития ВС России

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов Сил специальных операций с профессиональным праздником. Телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

"Лучшие, самые подготовленные, бесстрашные воины, солдаты и офицеры и сейчас достойно, с честью служат в рядах Сил специальных операций. Их кадровому, материально-техническому усилению, повышению боевого потенциала и впредь будем уделять самое пристальное внимание. В условиях новых, нестандартных вызовов и угроз - это одно из приоритетных направлений развития наших Вооруженных Сил", - подчеркнул глава государства.

Президент поблагодарил военнослужащих и ветеранов за результаты в службе, за уверенное, четкое выполнение сложнейших боевых задач, за проявленные при защите России, ее национальных интересов надежность и твердость. Путин выразил особые слова признательности ветеранам подразделений специального назначения, тем, кто стоял у истоков славных традиций легендарного спецназа.

"На вашем высоком примере выросли целые поколения настоящих бойцов, которые били врага в Афганистане, отважно действовали в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе и в Сирии. Мы всегда будем помнить героев, которые отдали свою жизнь за Россию, за наш народ", - отметил Путин.

Он также выразил уверенность, что командиры и бойцы Сил специальных операций будут всегда действовать решительно и умело, в ходе стратегических и тактических учений, в реальной боевой обстановке безупречно сумеют выполнить полученный приказ, справиться с самой сложной задачей.

27 февраля ежегодно с 2015 года в Вооруженных силах (ВС) РФ отмечается День Сил специальных операций. Дата установлена указом президента РФ Владимира Путина от 26 февраля 2015 г. и вошла в список профессиональных праздников и памятных дней в ВС РФ.

Силы специальных операций (ССО) Вооруженных сил Российской Федерации - специально подготовленная и оснащенная группировка, предназначенная для выполнения специальных действий: разведывательно-диверсионных, подрывных, контртеррористических, контрдиверсионных, контрразведывательных, партизанских, антипартизанских и других.