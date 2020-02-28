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Военное обозрение

США укрепляют и создают новые военные базы на северо-востоке Сирии

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Источник изображения: topwar.ru

Американские военные в Сирии начали укрепление своих военных баз на северо-востоке страны. По информации иранского агентства Fars, которое ссылается на сирийские источники, в последние несколько дней США перебросили с территории Ирака в Сирию несколько сотен грузовиков со стройматериалами и техникой.

Как сообщает агентство, за последние два дня не менее 300 американских грузовиков пересекли иракско-сирийскую границу в пограничном пункте "Аль-Валид". Вся техника отправилась на северо-восток Сирии в провинции Хасеке и Дейр-эз-Зор.

Все пересекшие границу машины разделились на три потока. Часть стройматериалов и техники направлена в район небольшого города Телль-Бирак в провинции Хасеке, где американские военные намерены создать новую военную базу. Вторая часть стройматериалов и техники направлена в район Телль-Байдар провинции Хасеке для расширения уже существующей военной базы. И третья часть направлена к нефтяному месторождению Аль-Омар, рядом с которым будет создана новая американская военная база.

По данным ливанского телеканала Al Mayadeen, США намерены значительно укрепиться в провинции Хасеке, где расположены нефтяные месторождения. Телеканал сообщает, что на аэродром Румейлан на севере провинции двумя транспортными самолетами был доставлен дополнительный американский военный контингент.

Ранее американский президент Дональд Трамп правдиво высказался о задаче американских военных в Сирии. По его словам, борьбу с запрещенным в России террористическим "Исламским государством" должны вести Россия, Иран, Ирак и Сирия, а США должны контролировать и охранять нефтяные месторождения.

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