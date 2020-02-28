Герасимов заявил об антироссийской направленности учений НАТО

Москва. 27 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов на встрече с французским коллегой Франсуа Лекуантром отметил, что у Москвы есть вопросы к активности НАТО на границе с РФ и подготовке альянсом учений по антироссийскому сценарию.

"Есть ряд вопросов, вызывающих серьезную обеспокоенность. В первую очередь, это усиление военной активности НАТО у российских границ. Планируемые в ближайшее время учения проводятся на основе антироссийских сценариев, предусматривающих отработку наступательных операций", - заявил Герасимов.

По словам российского военачальника, при отсутствии диалога на уровне военных такие мероприятия носят "явно провокационный характер".

НАТО в апреле-мае 2020 года планирует провести маневры под названием Defender Europe 2020 ("Защитник Европы 2020"). Эти масштабные военные учения с участием почти 40 тыс. военнослужащих США и других стран пройдут на территории 10 европейских стран, в том числе Германии, Польши, Латвии, Литвы, Эстонии и Грузии. Основная их часть будет проходить в Германии и Польше.