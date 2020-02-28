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ТАСС

Артиллеристы Севфлота отработали уничтожение бронетехники противника на учениях в Арктике

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САУ "Акация"
САУ "Акация".
Источник изображения: rg.ru

В учениях было задействовано более 200 человек личного состава

МУРМАНСК, 27 февраля. /ТАСС/. Артиллеристы мотострелковой бригады Северного флота провели учения на полигоне в Печенгском районе Мурманской области, где отработали поражение бронетехники условного противника по целеуказанию с беспилотников. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Северного флота.

"По замыслу учения беспилотные летательные аппараты в ходе проведения разведки местности обнаружили скопление техники условного противника на дистанции свыше 10 км и передали данные целеуказания артиллеристам. Боевые расчеты выполнили стрельбу по целям, имитирующим бронетехнику", - говорится в сообщении.

Всего, по данным пресс-службы, в учениях было задействовано более 200 человек личного состава и 10 единиц боевой техники самоходного артиллерийского дивизиона на 152-миллиметровых самоходных гаубицах 2С3М "Акация" и других подразделений бригады.

Также артиллеристы отработали отражение прорыва бронетехники условного противника на свои позиции, поразив мишени на расстоянии от 1 до 2 км в зоне прямой видимости. Перед проведением стрельб личный состав применил приемы маскировки боевой техники, используя особенности рельефа.

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Продукция
2С3 Акация
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БПЛА
Военные учения
СФ
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