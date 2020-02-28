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Военное обозрение

ВВС Индии объяснили, почему предпочли Mirage-2000 самолётам Су-30МКИ для удара по Балакоту

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Источник изображения: topwar.ru

Для удара по лагерю террористической группировки «Джейш-и-Мохаммад» в Балакоте (Пакистан) военно-воздушные силы Индии (IAF) использовали истребители французского производства Dassault Mirage-2000.

Неожиданно для всех в ответ на нападение террористов на индийских военнослужащих индийская авиация 26 февраля 2019 года пересекла пакистанскую границу и нанесла авиаудар по лагерю боевиков в Балакоте.

Не менее неожиданным, чем сама бомбардировка, оказался выбор Индией устаревших самолетов Mirage-2000, которые выпускаются с 70-х годов прошлого века, вместо современных российских Су-30МКИ.

Индийское издание Indian Defense News объяснило причину такого выбора.

Бомбардировка лагеря боевиков производилась 1000-килограммовыми бомбами с лазерным наведением израильского производства Spice-2000. А так как этими бомбами были оснащены французские «Миражи», то именно их и применили для авианалета.

Сыграло свою роль и большее радиолокационное сечение «Сухого» по сравнению с «Миражем». Для операции требовались менее заметные самолеты, так как они пересекали пакистанскую границу. Индийским военным хотелось снизить риск обнаружения их радарами соседнего государства.

В результате операции ни один индийский самолет сбит не был. Правда, есть большие сомнения и в том, что лагерь боевиков был уничтожен. На снимках, которые были показаны через несколько суток после удара, было видно, что многие постройки остались целыми, а часть воронок от бомб находилась на значительном расстоянии от объектов террористов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Индия
Пакистан
Россия
Франция
Продукция
Mirage-2000
Су-30
Су-30МК
Компании
Dassault
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