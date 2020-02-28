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Военное обозрение

Французских военных пригласили участвовать в Параде Победы в Москве

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Источник изображения: https://rus.uatv.ua/

В Параде Победы, который пройдет в этом году на Красной площади в Москве, возможно участие французских военных. Об этом сообщил в четверг начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

На встрече со своим французским коллегой Франсуа Лекуантром, Герасимов заявил, что Россия будет рада увидеть на параде Победы в этом году французских военных. Он отметил важность прямого диалога между Россией и Францией, тем более в преддверии подготовки России к празднованию 75-летию Великой Победы.

Мы глубоко чтим память французских военнослужащих, сражавшихся вместе с Красной Армией с общим врагом, и будем рады видеть французский контингент среди участников парада Победы на Красной площади 9 мая этого года

- сообщил Герасимов Франсуа Лекуантру.

В свою очередь начальник французского генштаба сообщил, что передаст приглашение об участии французских военных в Параде Победы Эммануэлю Макрону.

Ранее сообщалось, что в 2019 году президент России Владимир Путин пригласил на Парад Победы французского президента Эммануэля Макрона, которое он принял.

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Страны
Россия
Франция
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Герасимов Валерий
Путин Владимир
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