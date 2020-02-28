Yeni Akit (Турция): Россия нашла способ защититься от атак F-35

Военно-космические войска России получили первый комплекс С-350 «Витязь», который, как ожидается, сделает борьбу с крылатыми ракетами эффективнее, так как теперь американские истребители F-35 будут фиксироваться радарами ПВО. Турецкие читатели эмоционально отреагировали на новость, ведь тема российских ЗРК им до боли близка.

Министерство обороны России сообщило, что первый зенитно-ракетный комплекс С-350 "Витязь" поступил в состав Военно-космических сил.

С-350 "Витязь" обеспечивает защиту прежде всего от ударов с воздуха и крылатых ракет. Мобильная многоканальная зенитная ракетная система средней дальности С-350 "Витязь" предназначена для защиты военных объектов и группировок войск от атак современных средств воздушного нападения.

Система может уничтожать воздушные цели на дальностях более 120 километров и на высотах более 30 километров. Зенитный ракетный комплекс приводится в боевую готовность в пределах пяти минут. В качестве боеприпасов могут применяться ракеты, используемые в С-400. С-350 сделает борьбу с крылатыми ракетами эффективнее в 2,5 раза.

С-350 защитит русских от F-35

Невидимые для радаров F-35 "Лайтнинг" (Lightning), разработанные американской компанией "Локхид Мартин" (Lockheed Martin), могут нести такие боеприпасы, как крылатые ракеты. Вероятность того, что С-400 смогут заметить F-35 с дальнего расстояния, крайне низка. Крылатые ракеты могут запускаться на расстояниях свыше 120 километров до цели. Поэтому, даже если такие системы, как С-400, заметят F-35, момент, что называется, может быть упущен. Чтобы устранить этот пробел, Россия будет использовать С-350 "Витязь".

Комментарии читателей:

Черногорец: Теперь уже будь что будет. Вспыхнет ли третья мировая война, метеорит ли столкнется с Землей или коронавирус погубит мир, только тогда угнетение мусульман закончится, и угнетателей не останется. Китай истребляет мусульман-уйгуров - мир молчит, Израиль громит Палестину - тишина, гражданская война в Сирии идет десятый год - никто не издает ни звука. Что это за мир, черт возьми?

Лживые США: Почему тогда Израиль прикрывается гражданскими самолетами? Если С-300 видит, С-400 видит еще лучше.

Фирфит: Возникает два вопроса. Если это так, то почему Турция по-прежнему гоняется за F-35? И зачем были приобретены С-400? Это напоминает мне кота, который не может поймать мышь и говорит, что она невкусная.

Юнус Баяр (Yunus Bayar)