Беглецов из армии стало меньше

Главное военное следственное управление СК России обнародовало информацию об итогах разыскных работ и возвращения военных, самовольно оставивших места службы или дезертировавших в прошлом году из воинских частей.

По данным главка, по уголовным делам, находившимся в производстве военных следователей, в результате розыска были обнаружены более 360 человек, уклонившихся от прохождения военной службы. Почти половина из них - 173 беглеца, или 48 процентов от общего числа разыскиваемых, - сами пришли в военные следственные органы. Остальных задержали правоохранители. Только в период весеннего и осеннего призывов в минувшем году из разыскных списков в итоге вычеркнули 205 военнослужащих.

Беглецу, отсутствующему в части без уважительной причины более двух суток, в лучшем случае грозит арест на срок до шести месяцев или до года дисбата

Уточним, что речь идет не о призывниках, всячески уклоняющихся от казармы, а о солдатах, прапорщиках и офицерах, по тем или иным причинам сбежавших из армии. Абсолютное большинство в данном перечне - это рядовые и сержанты срочной службы. Но есть там и контрактники. Офицеров - буквально единицы.

Что толкает их на нарушение закона и Присяги, в каждом отдельном случае разбираются следователи. Они же определяют статус беглецов: кого-то записывают в "самовольщики", кого-то - в дезертиры. Объясним, в чем разница, поскольку от этого зависит степень наказания служивого.

Согласно УК РФ "самовольщик" отличается от дезертира тем, что последний сбегает со службы или не возвращается в воинскую часть, к примеру из отпуска, госпиталя или увольнения, добровольно делая такой выбор. Он просто не желает служить и ради этого сознательно идет на преступление.

"Самовольщик" же уходит из казармы по какой-то веской для него причине. Причем отсутствует там не очень продолжительное время, как правило, от двух суток до месяца или немногим более.

Скажем, загулял солдат в краткосрочном отпуске. А когда очухался, понял: давно пора было вернуться в родную роту. Вот он и едет туда с опозданием и с повинной головой.

Бывает, что такого вояку в чувство приводят полицейские или военные правоохранители . По сигналу из воинской части, где встревожились отсутствием солдата и послали к нему на родину запрос, они приходят к отпускнику домой и разбираются, почему боец вовремя не вернулся на службу.

Другой распространенный случай: бойца не дождалась его девушка, нашла нового воздыхателя. По идее, солдату бы обратиться к командиру, объяснить ситуацию. Глядишь, тот и пошел бы навстречу - разрешил подчиненному на какое-то время съездить домой. А солдат вместо этого рванул без разрешения из армии, чтобы разобраться с конкурентом. И в результате набрал на свою шею серьезных проблем.

Все эти, к сожалению, вполне жизненные ситуации не освобождают военнослужащего от наказания. За них беглецу, отсутствующему в части без уважительной причины более двух суток, в лучшем случае грозит арест на срок до шести месяцев или до года дисбата.

А максимальное наказание, предусмотренное статьей 337 УК РФ "Самовольное оставление части или места службы", - до 5 лет лишением свободы. Такой вердикт могут вынести, если сбежавший военнослужащий не показывается в родной роте, батарее или на корабле более месяца.

Дезертиров карают жестче. Самое малое, что ему грозит, - 7 лет лишения свободы. А если служивый сбежал из армии еще и с оружием или по предварительному сговору вместе с другими солдатами, за это по статье 338 УК РФ вообще можно получить до 10 лет колонии.

Разумеется, такое наказание могут вынести дезертиру, когда он не применил свой автомат. То есть не совершил еще более тяжкого преступления. Успел беглец еще и пострелять, не дай Бог, убил кого-то из командиров, сослуживцев или гражданского населения, - угодит за решетку до конца своих дней. Впрочем, для "самовольщиков" и дезертиров закон предусматривает и освобождение от уголовной ответственности. Это случается, если служивый впервые сбежал из части, и причиной тому стало стечение тяжелых обстоятельств.

К примеру, перед побегом из роты солдат постоянно подвергался издевательствам сослуживцев или отдельных командиров, чаще всего - старослужащих солдат: пресловутую дедовщину окончательно в армии так и не изжили. А еще - если самовольное оставление службы было связано с тяжелой болезнью близких родственников и т.п. Такие форс-мажорные обстоятельства суд обязательно учтет и при соответствующей доказательной базе освободит бойца от наказание за побег из воинской части.

Военные следователи стараются постоянно информировать военнослужащих и их родных обо всех этих юридических нюансах. И это дает результат. По данным военно-следственного главка, в прошлом году общее количество разыскиваемых за уклонение от службы сократилось на 10,2 процента. А в некоторых воинских формированиях, в частности на Черноморском флоте РФ, к концу 2019 года "самовольщиков" и дезертиров вообще не осталось.

Юрий Гаврилов