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ЦАМТО

"Сухой" занял три позиции в рейтинге ТОП-10 важнейших событий в российском авиастроении

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Первый опытный образец-демонстратор российского тяжелого разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата С-70 по теме "Охотник", создаваемого ПАО "Компания "Сухой", на аэродроме 929-го Государственного лётно-испытательного центра имени В.П.Чка
Первый опытный образец-демонстратор российского тяжелого разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата С-70 по теме "Охотник", создаваемого ПАО "Компания "Сухой", на аэродроме 929-го Государственного лётно-испытательного центра имени В.П.Чкалова Министерства обороны Российской Федерации в Ахтубинске (Астраханская область). Рядом видны один из опытных образцов истребителя пятого поколения Су-57 (Т-50, ПАК ФА), а также самолеты Су-30СМ, Су-34 и Су-35С. Июнь 2019 года.
Источник изображения: снимки Google Map

ЦАМТО, 27 февраля. В первую тройку важнейших событий 2019 года в российском авиастроении, по мнению экспертов журнала "Взлет", опубликовавшего рейтинг в номере за январь-февраль с.г., вошло начало летных испытаний демонстрационного образца тяжелого боевого БЛА С-70 "Охотник", созданного Компанией "Сухой".

Первый полет БПЛА состоялся 3 августа 2019 года. На авиасалоне МАКС-2019 была представлена масштабная модель новой машины.

Как отметили в пресс-службе Компании "Сухой", создание комплекса БПЛА подобной схемы и размерности с отработкой алгоритмов автоматического управления и выработкой тактики одиночного и группового применения при выполнении различных боевых задач реализуются в России впервые.

На третьей позиции рейтинга – заключение контракта на поставку Министерству обороны России крупной партии серийных истребителей пятого поколения Су-57. Ожидается, что они поступят на вооружение ВКС России до конца 2027 г. Первый этап Государственных совместных испытаний Су-57 завершился в 2017 г., на основании чего было выдано предварительное заключение, разрешающее запустить самолет в серийное производство.

В число наиболее значимых событий отечественного авиапрома "Взлет" включил также передачу в ноябре минувшего года в авиационную группу высшего пилотажа ВКС России "Русские витязи" четырех новых одноместных многофункциональных сверхманевренных истребителей Су-35С. Ранее группа выступала на истребителях Су-27, которые в 2016 году заменила на двухместные Су-30СМ. Одноместные Су-35С серийно выпускаются на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе им. Ю.А.Гагарина Компании "Сухой". С 2011 г. они поступают на вооружение строевых частей ВКС России, а с 2016 г. самолеты Су-35 поставляются и на экспорт.

"Взлет" также включил в список важнейших для российского авиастроения такие события, как первый полет военно-транспортного самолета Ил-112В, подключение к летным испытаниям еще двух опытных образцов пассажирского лайнера нового поколения МС-21-300 и двух вертолетов Ка-62, презентацию нового облика истребителя МиГ-35, постройку первого серийного вертолета Ми-38, передачу первых двигателей ПД-14 для авиалайнера МС-21 и первые поставки истребителей Су-30СМ в Беларусь и Армению.

Компания "Сухой" входит в состав ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация".

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