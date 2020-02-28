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Валерий Герасимов указал на активность НАТО у границ РФ своему французскому коллеге

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НАТО
НАТО.
Источник изображения: www.belvpo.com

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал армии Валерий Герасимов на встрече с французским коллегой Франсуа Лекуантром заявил, что у России «есть вопросы» к военной активности НАТО на границе с Россией и подготовке альянсом учений по "антироссийскому сценарию".

«Вместе с тем есть ряд вопросов, вызывающих серьезную обеспокоенность. В первую очередь – это усиление военной активности НАТО у российских границ. Планируемые в ближайшее время учения проводятся на основе антироссийских сценариев, предусматривающих отработку наступательных операций», - сказал Герасимов.

По его словам, в условиях отсутствия диалога на уровне военных такие мероприятия носят "явно провокационный характер".

В то же время начальник российского Генштаба отметил, что между российским и французским военными ведомствами функционирует канал оперативной связи. Кроме того, выполняется российско-французское соглашение о предотвращении инцидентов между самолетами и кораблями.

Герасимов заверил Лекуантра, что российское Министерство обороны готово к развитию российско-французского взаимодействия "по всему спектру проблем глобальной и региональной безопасности", о чем ранее договорились президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон.

Лекуантр подтвердил, что отношения действительно продвигаются и признался, что цели его визита - достичь взаимопонимания в оценках кризисных ситуаций. Россия будет рада увидеть на Параде Победы в 2020 году военнослужащих из Франции, сообщил в четверг начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал армии Валерий Герасимов.

"Мы глубоко чтим память французских военнослужащих, сражавшихся вместе с Красной Армией с общим врагом, и будем рады видеть французский контингент среди участников Парада Победы на Красной площади 9 мая этого года", - сказал Герасимов на встрече с французским коллегой Франсуа Лекуантром. Герасимов отметил важность прямого и открытого диалога между двумя странами, "тем более ... в период подготовки в России к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне". Лекуантр в свою очередь сообщил, что передаст эту информацию президенту Франции Макрону.

По информации Минобороны РФ.

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