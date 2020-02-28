Анкара намерена бросить вызов ВКС России

Турция собирается обеспечить господство своей военной авиации в небе над Сирией

В настоящее время более 10 тыс. бойцов вооруженной оппозиции и примерно 5 тыс. турецких войск ведут контрнаступление в провинции Идлиб. Анкара намерена отбросить войска Сирийской арабской армии (САА)далеко на юг, за пределы ранее оговоренной с Москвой «идлибской зоны» деэскалации. Сейчас четыре наблюдательных поста находятся в окружении, в тылу САА.

В четверг государственное турецкое телевидение TRT сообщило, что поддерживаемые Турцией повстанцы захватили город Серакиб, где находится по крайней мере один из турецких форпостов. На этот счет из различных источников поступает противоречивая информация. Представители вооруженной оппозиции заявляют о своем успехе, сирийская сторона сообщает о тяжелых боях на северных окраинах города и не более того. По информации, поступающей из Дамаска, джихажисты пока безуспешно атакуют позиции САА, при поддержке турецкой артиллерии. Российское военное ведомство также опровергает сведения о падении Серакиба.

Эрдоган уже признал, что его просьба, направленная Вашингтону, о размещении зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны США "Патриот" на сирийской границе, для поддержки турецких ВВС при нанесении авиаударов по территории Сирии - не будет выполнена. Весьма вероятно, что турецкий Генштаб увеличит численность своей войсковой группировки в Идлибе и она может превысить 10 тыс. штыкова. Кроме этого, Анкара намерена тем или иным способом обеспечить своим ВВС полное господство в небе над Сирией. Во сяком случае российским силам ВКС будет брошен серьезный вызов.

Турецкий лидер пообещал отбросить сирийские войска далеко на юг до конца текущего месяца с тем, чтобы вывести из состояния окружения все турецкие наблюдательные посты без их передислокации.

Он также сказал, что будет искать способы атаковать сирийские правительственные силы с воздуха, несмотря на контроль России над сирийским воздушным пространством. Он ждет встречи с президентом России Владимиром Путиным 5 марта. Эрдоган подчеркивает, что турецкие солдаты были размещены в Идлибе в соответствии с соглашением 2017 года с Россией и Ираном о мониторинге идлибской зоны, свободной от боевых действий. В феврале президент Сирии Башар Асад резко активизировал свои военные действия в провинциях Алеппо, Идлиб, Хама и Латакия, а Турция, опасаясь фатальных потерь среди боевиков и массового исхода беженцев на свою территорию, предпринимает решительные контрмеры.

В ответ на обвинения Анкары в адрес Москвы в неисполнении договоренностей по Идлибской зоне деэскалации, Россия указала Турции, что та обещала, но не смогла устранить угрозу силам ВКС РФ со стороны боевиков джихадистов, которые контролируют Идлиб. Перманентный переговорный процесс между Москвой и Анкарой результатов не дает. Все идет к прямому боевому столкновению сторон.

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что американские войска не будут участвовать в военных действиях на севере Сирии, где Турция (союзник США по НАТО) ведет боевые действия с поддерживаемыми Россией сирийскими правительственными силами, чтобы попытаться предотвратить падение последнего крупного повстанческого региона. Сообщает издание Bloomberg. По сути, это означает, что Вашингтон не намерен потакать Анкаре в ее чаяниях, и последней предоставляется возможность действовать в одиночестве на свой страх и риск. Американский военный министр сообщил, что в среду в результате авиаудара погибли еще два турецких солдата. В общей сложности в этом месяце, с начала контрнаступления убито 17 турецких солдат в Идлибе, в результате авиаударов и артиллерийских обстрелов.

Вышеизложенная информация была доведена до СМИ в ходе импровизированной пресс-коференции, состоявшейся после доклада о текущих делах высшими сановниками Пентагона - министром обороны США и председателем комитета начальников главных штабов ВС США комитету Палаты представителей по делам обороны. На вопрос журналистов о возобновлении контроля американскими войсками сирийско-турецкой границы Марк Эспер дал пояснение: «На данный момент я не вижу никакой вероятности того, что мы вернемся в приграничную полосу». Американский генерал, председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли заявил, что основная миссия США в Сирии заключается в борьбе против «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещена в России) на востоке страны. Борьба с ИГ в заевфратье – сильно сказано, на самом деле, американцы там используют свои воска для беспрепятственного хищения сирийской нефти. Объем незаконной добычи углеводородов в данном регионе не известен, но, наверняка, весьма велик.

Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО