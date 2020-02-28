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Российская газета

Зачем сирийские боевики пытаются выдать любые подбитые танки за Т-90

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Источник изображения: rg.ru

В Сирии террористы любую единицу уничтоженной бронетехники пытаются выдать за выведенный из строя основной боевой танк Т-90.

Известно, что участники незаконных бандформирований за нанесенные правительственным войскам потери получают премиальные. Поэтому они материально заинтересованы в том, чтобы сожженный старый Т-55 или даже боевая машина пехоты "превращались" в современную технику. За такой "подвиг" главари им больше заплатят.

Поэтому неудивительно, что в последнее время в Сети стали появляться сделанные боевиками ролики, на которых противотанковые управляемые ракеты поражают какие-то расположенные на значительном расстоянии цели. Снято так, что даже опытные специалисты не могут определить типы потерянных бронемашин, но авторы пропагандистских видео утверждают, что им удалось подбить очередной "девяностый".

В социальных сетях на происходящее отреагировали с иронией, подготовив "шпаргалку" с разными образцами танков и БМП (Т-55, Т-62 и Т-72), каждый из которых в этой "методичке" обозначен как "Т-90".

Ситуация напоминает ту, что сложилась в начале 1991 года во время операции многонациональных сил во главе с США против вторгшихся в Кувейт войск Саддама Хусейна. Тогда в сводках большинство сбитых иракских самолетов фигурировали как МиГ-29, а уничтоженные танки, в том числе и самые старые, превращались в Т-72.


Алексей Моисеев

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Страны
Ирак
Кувейт
Сирия
США
Продукция
SA 330
МиГ-29
Т-55
Т-62
Т-72
Т-90 "Владимир"
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