Спутниковый модем с открытым исходным кодом разработали в "Ростехе"

Москва. 27 февраля. ИНТЕРФАКС - Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" разработал модем для организации высокоскоростных цифровых каналов передачи данных через системы спутниковой связи, сообщает пресс-служба "Ростеха".

"Основное преимущество новой аппаратуры - программное обеспечение с открытым исходным кодом, позволяющее пользователям самостоятельно корректировать функционал модема в зависимости от задач и применять нестандартные протоколы обмена информацией", - заявили в госкорпорации.

Разработку можно использовать для создания сетей высокоскоростной связи со скоростью до 100 мбит/с в локациях, где недоступен проводной или мобильный интернет. Устройство может применяться в полевых условиях.

Как заявил исполнительный директор госкорпорации Олег Евтушенко, модем гарантирует высокий уровень информационной безопасности. "В устройство заложен большой модернизационный потенциал: его функциональность может наращиваться путем "перепрошивки" программного обеспечения и обновлений алгоритмов цифровой обработки сигналов", - сказала Евтушенко, чьи слова приводит пресс-служба.