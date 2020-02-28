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Пентагон поделится частотами 5G

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Источник изображения: Фото: Sean Gallup / Getty Images

Пентагон выступает против попыток телекоммуникационных компаний завладеть частотами C-диапазона для развертывания мобильных сетей 5G, передает C4ISRNET заявление главы американского военного ведомства Марка Эспера.

«Мы готовы поделиться этим. Мне сказали, что для этого существует технология. Я думаю, что это лучший способ двигаться вперед, чтобы мы могли сочетать экономические приоритеты и приоритеты национальной безопасности», — сказал чиновник.

Издание напоминает, что речь идет о полосе частот 3100-3350 мегагерц, на которых работают, в частности, военные радары AN/SPY-1.

В сентябре 2019 года Popular Mechanics сообщило, что перспективная российская гиперзвуковая ракета «Циркон» может обнаруживаться на расстоянии около 308 километров американским радаром AN/SPY-1, которые получают, в частности, крейсеры типа Ticonderoga, после чего на принятие решения об уничтожении ракеты остается менее двух минут.

В августе того же года газета «Ведомости» написала, ссылаясь на решение президента России Владимира Путина, что частоты в диапазоне 3,4-3,8 гигагерца останутся в распоряжении Минобороны и «Роскосмоса» и не будут использоваться для развития в стране сетей связи пятого поколения.

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Страны
Россия
США
Продукция
Циркон-С 3М22
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Персоны
Путин Владимир
Проекты
Ticonderoga
ГЗЛА
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