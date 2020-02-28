Y-20 осваивает новые роли

Китайская военная авиация станет менее зависимой от иностранных разработок. Вчера, 26 февраля, портал defenseworld.net сообщил о том, что корпорация Xian Aircraft разрабатывает новые модификации самолёта Y-20.

Уже в ближайшее время ВС Китая начнут тестирование самолёта-топливозаправщика на базе Y-20. Кроме того, ведётся активная разработка самолётов дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на базе этого транспортника. В варианте топливозаправщика Y-20 сможет перевозить около 90 т топлива.

Самолёт Y-20 в составе ВВС Китая Источник изображения: 81.cn

Тяжёлый транспортник Y-20 разрабатывался китайской корпорацией Xian Aircraft с 2006 года и совершил первый полёт в январе 2013 года. Самолёт способен перевозить до 66 т грузов на расстояние до 3700 км, что позволит транспортировать 58-тонные танки Type-99A2, а при полном объёме топливных баков – 51 т на расстояние до 5200 км.

Длина Y-20 составляет 47 м, размах крыла – 45 м, высота – 15 м, максимальная скорость – 830 км/ч, практический потолок – 13 км. Экипаж транспортника состоит из трёх человек. По словам представителей корпорации Xian Aircraft, после установки новых двигателей характеристики самолёта могут измениться.