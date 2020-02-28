Войти
WarSpot

Y-20 осваивает новые роли

849
0
0
Источник изображения: warspot.ru

Китайская военная авиация станет менее зависимой от иностранных разработок. Вчера, 26 февраля, портал defenseworld.net сообщил о том, что корпорация Xian Aircraft разрабатывает новые модификации самолёта Y-20.

Уже в ближайшее время ВС Китая начнут тестирование самолёта-топливозаправщика на базе Y-20. Кроме того, ведётся активная разработка самолётов дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на базе этого транспортника. В варианте топливозаправщика Y-20 сможет перевозить около 90 т топлива.

Самолёт Y-20 в составе ВВС Китая

Источник изображения: 81.cn

Тяжёлый транспортник Y-20 разрабатывался китайской корпорацией Xian Aircraft с 2006 года и совершил первый полёт в январе 2013 года. Самолёт способен перевозить до 66 т грузов на расстояние до 3700 км, что позволит транспортировать 58-тонные танки Type-99A2, а при полном объёме топливных баков – 51 т на расстояние до 5200 км.

Длина Y-20 составляет 47 м, размах крыла – 45 м, высота – 15 м, максимальная скорость – 830 км/ч, практический потолок – 13 км. Экипаж транспортника состоит из трёх человек. По словам представителей корпорации Xian Aircraft, после установки новых двигателей характеристики самолёта могут измениться.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Продукция
Y-20
ZTZ99
Похожие новости
12.07.2019
Sohu: китайский Y-20 станет достойной заменой Ил-76
07.03.2019
СМИ Китая судейство на "Танковом биатлоне" в РФ назвали необъективным
06.06.2016
Y-20 – начало китайской стратегической транспортной авиации
26.10.2015
"Царица полей" Поднебесной
03.06.2015
Проекция силы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.02 05:53
  • 201
"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ
  • 29.02 05:06
  • 7958
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 29.02 04:16
  • 13
Интервью генерального директора ООО «Военно-промышленная компания»
  • 28.02 19:47
  • 1
Иркутский завод показал процесс сборки российских МС-21
  • 28.02 19:45
  • 5
Американский Bell «уничтожил» российскую «Армату»
  • 28.02 19:42
  • 16
Пентагон вооружит бойцов «интеллектуальными» винтовками
  • 28.02 19:01
  • 8
Россию выбивают из тендеров: Индия купит оружие у США
  • 28.02 18:15
  • 2
Сирийской армии до сих пор не удалось уничтожить захваченный боевиками Т-90
  • 28.02 18:14
  • 11
Американский вертолет Invictus «разделался» с «Арматой»: новая мультипликация из США
  • 28.02 18:10
  • 2
Боевики остановлены: Саракиб остался у Асада
  • 28.02 17:43
  • 176
Дополнительные функции
  • 28.02 17:36
  • 1
Yeni Akit (Турция): Россия нашла способ защититься от атак F-35
  • 28.02 17:30
  • 48
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 28.02 17:15
  • 9
Куда катятся белорусские шасси
  • 28.02 16:57
  • 2
Красноярский авиаполк перевооружат на ракеты "Кинжал" до 2024 года