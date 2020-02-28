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Российская газета

Обновленный БТР-82АТ покажут на форуме "Армия-2020"

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Источник изображения: rg.ru

Модернизированный бронетранспортер БТР-82АТ продемонстрируют на форуме "Армия-2020", который пройдет в августе нынешнего года в Московской области.

Об этом РИА Новости сообщил генеральный директор "Военно-промышленной компании" Александр Красовицкий. Она является разработчиком бронированной техники. Гендиректор добавил, что бронетранспортер имеет комплект дополнительных броневых и решетчатых экранов и новый прицельный комплекс с тепловизором и независимой линией визирования. Благодаря данным техническим усовершенствованиям сокращается время обнаружения и идентификации цели, то есть уменьшается срок по решению огневой задачи.

На БТР-82АТ установили новую цифровую радиостанцию Р-168-25У, которая повысит управляемость машиной, и навигационную систему "Трона-А1", способную взаимодействовать как со спутниками, так и с использованием лазерного гироскопа. Кроме того, модернизированный бронетранспортер - первый, на котором предусмотрена система кондиционирования воздуха.

Всего при модернизации бронетранспортера специалисты "ВПК" внесли более одной тысячи доработок, многие из которых были озвучены самими военными.


Светлана Цыганкова

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  • В новости упоминаются
Продукция
БТР-82
БТР-82А
Проекты
АРМИ-20XX
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