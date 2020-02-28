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ТАСС

Хайнань возобновил строительство космического городка на фоне спада вспышки коронавируса

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Флаг КНР
Флаг КНР.
Источник изображения: Depositphotos

Власти также намерены реализовывать проекты по окончательной ликвидации бедности, развивать сельское хозяйство и привлекать в регион предприятия, выпускающие продукцию с высокой степенью переработки

ХАЙКОУ /Китай/, 27 февраля. /ТАСС/. Власти южнокитайской провинции Хайнань возобновили работу по созданию международного космического городка в северо-восточной части острова после спада эпидемии коронавируса. Об этом сообщил отдел пропаганды парткома города Вэньчана, где ведется строительство.

"Необходимо приложить все возможные усилия для продвижения строительства международного космического городка, оказать еще большее содействие развитию Вэньчана", - говорится в материале, опубликованном на официальной странице партийной структуры в социальной сети WeChat.

В тексте отмечается, что администрация города продолжит активно бороться с коронавирусом и будет одновременно уделять пристальное внимание мерам по оживлению экономики. Помимо космической отрасли власти намерены интенсивно развивать сельское хозяйство, реализовывать проекты по окончательной ликвидации бедности, привлекать в регион предприятия, выпускающие продукцию с высокой степенью переработки.

"Необходимо повышать политическое самосознание, менять стиль работы, стараться изо всех сил, улучшать условия для коммерческой деятельности, - заявил секретарь парткома Вэньчана Чжун Минмин. - Мы должны полностью выполнить 13-й пятилетний план (2016-2020) по созданию в стране среднезажиточного общества, придать новый облик международному космическому городку в Вэньчане".

На Хайнане ведется строительство научно-исследовательского комплекса, который, как и проект будущей национальной орбитальной станции, позволит КНР наращивать сотрудничество с другими странами в изучении и освоении космического пространства. Площадь объекта превысит 12 кв. км, проект курирует специальное региональное ведомство. Одновременно власти ведут работу по совершенствованию инфраструктуры. В прилегающем к местному космодрому населенном пункте планируется существенно улучшить социальные сферы образования, медицинских услуг, культуры и спорта, довести до максимально высокого уровня многочисленные коммерческие услуги населению.

Космодром Вэньчан был построен в 2014 году. Близость этого объекта к экватору облегчает запуск тяжелых ракет-носителей. Согласно правительственной программе, он будет использоваться для вывода на орбиту модулей космической станции Китая и в миссиях по исследованию Луны. В июле 2018 года в интервью ТАСС губернатор Хайнаня Шэнь Сяомин заявил, что власти региона готовы создать на территории провинции профильный российско-китайский центр.

Ситуация с коронавирусом на Хайнане

По данным официальной статистики, количество заразившихся коронавирусом на острове составило 168 человек, из них вылечились 129. Благодаря своевременным мерам власти смогли предотвратить массовое распространение вируса. За последние две недели ситуация заметно улучшилась: восстановлена работа объектов туризма, банков и общественного транспорта. Правительство понизило степень риска до минимального на значительной части территории Хайнаня.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 44 странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2744 летальных исхода, выздоровели более 32,4 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78,4 тыс.

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