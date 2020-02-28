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Деловая газета "Взгляд"

Российскую армию решили оснастить VR-шлемами для отработки прыжков с парашютом

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Парашютная система специального назначения "Арбалет-2"
Парашютная система специального назначения "Арбалет-2".
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Российская армия в ближайшие две недели получит 30 комплектов VR-шлемов для отработки прыжков с парашютом, сообщили в пресс-службе компании-разработчика Man & Technologies lab.

В комплект входят шлем Odin, две базовых лазерных станции, два манипулятора и ПО. Всего выпущено 30 комплектов, их рыночная стоимость начинается от 90 тысяч рублей за комплект. Заказчиком выступает ЦНТУ "Динамика".

"Разработчик систем виртуальной реальности DEUS, конструкторское бюро Man & Technologies lab и приборостроительная компания "Тактическое ракетное вооружение" выпустили первую в России партию шлемов (30 штук) виртуальной реальности Odin для воздушно-десантных войск РФ. Аппаратный дизайн устройства и само устройство разработано российскими инженерами и построено на собственной программной платформе DEUS. VR-шлемы на данный момент находятся у заказчика, будут переданы в армию для учебных целей в течение двух недель", – сообщил источник РИА "Новости".

VR-шлем весит 340 грамм, обладает разрешением 4K, обзором в 110 градусов и лазерной системой трекинга Horus. Он является частью тренажера, на котором ученики военных заведений и военнослужащие отрабатывают десантирование в зоны боевых действий. Специальные крепежи и сиденье имитируют рюкзак с парашютом, вентиляторы, установленные по бокам, – создают ощущение сопротивления воздуха и свободного падения, а шлем виртуальной реальности – в режиме максимальной реалистичности позволяет визуализировать прыжок с парашютом.

"Встроенная в шлем система отслеживания взгляда (eye-tracker ) от DEUS следит за скоростью движения зрачка и специально ускоряет смену картинки в визуальном пространстве, чтобы таким образом испытуемый тренировал скорость реакций. В режиме виртуальной реальности участник учебного процесса отрабатывает точность высадки: контролирует стропы парашюта, управляет положением своего тела в момент полета и куполом после его раскрытия", – пояснили в компании.


Дмитрий Зубарев

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
MAN
Корпорация ТРВ
Минoбороны РФ
ЦНТУ Динамика
Проекты
Военные учения
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