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Деловая газета "Взгляд"

Эксперт: Морской запуск «Циркона» остудит пыл ястребов на Западе

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Источник изображения: кадр Первого канала

«Успешный запуск «Циркона» свидетельствует о способности России решать стратегические задачи на море», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Михаил Ненашев, комментируя проведение первого пуска гиперзвуковой ракеты «Циркон» с корабля «Адмирал Горшков».

"Демонстрация испытаний "Циркона" свидетельствуют о том, что планы и программы, связанные с перевооружением армии и флота, а также с выполнением гособоронзаказа осуществляются в реальности, а не на бумаге. Кроме того, они имеют не только общероссийское значение, но и международное", – подчеркнул председатель Общероссийского движения поддержки флота, капитан первого ранга запаса Михаил Ненашев.

"Мы видели в западной прессе немалое количество скептических и даже иронических оценок относительно наших планов. Но теперь все, кто наблюдает за нашим флотом, видят: у нас есть оружие XXI века, которое работает на новых физических принципах. Оно способно решать тактические и стратегические задачи в интересах обороны России. И оно позволяет остудить пыл ястребов из некоторых стран Запада", – добавил собеседник.

"Кроме того, успешное размещение "Циркона" на "Адмирале Горшкове" говорит о том, что наши предприятия оборонного комплекса успешно решают сложнейшие задачи. Обычно на размещение новой системы вооружений на корабле уходят многие годы, иногда даже десятилетия. А в случае с "Цирконом" справились за несколько лет", – отметил Ненашев.

В свою очередь доктор военных наук Константин Сивков полагает, что успешный запуск "Циркона" имеет большое значение и "позволяет сделать вывод о том, что ракета поступит на вооружение через два-три года".

"И, конечно, наличие у России ракет "Циркон" качественно меняет соотношение сил на море в нашу пользу. В первую очередь за счет того, что средства противоракетной обороны американского флота практически не способны ему противостоять", – сказал Сивков газете ВЗГЛЯД.

Ранее в четверг стало известно о том, что новейшую российскую гиперзвуковую ракету "Циркон" впервые испытали с корабля – фрегата проекта 22350 "Адмирал Горшков". Об этом сообщили источники в силовых структурах Северо-Западного федерального округа.

Напомним, в январе главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов сообщил, что первым кораблем Военно-морского флота России, вооруженным новейшей гиперзвуковой ракетой морского базирования "Циркон", станет один из фрегатов.



Иван Абакумов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Адмирал Горшков
Циркон-С 3М22
Проекты
22350
ГЗЛА
Гособоронзаказ
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1 комментарий
№1
28.02.2020 06:48
Демонстрация испытаний "Циркона"
Но теперь все, кто наблюдает за нашим флотом, видят: у нас есть оружие XXI века, которое работает на новых физических принципах

Пока мы ничего не увидели , даже мультиков ...  Одни слова как обычно .. )))
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