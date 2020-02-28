"Убийца авианосцев": «Циркон» испытали с корабля

Гиперзвуковую ракету «Циркон» впервые испытали с корабля

Новейшую российскую гиперзвуковую ракету «Циркон» впервые запустили с корабля - фрегата проекта 22350 "Адмирал Горшков», сообщают СМИ. По информации журналистов, дальность действия этого оружия превысила 500 км. О "Цирконе" президент России Владимир Путин рассказывал в прошлом году в послании Федеральному собранию. На Западе эти ракеты называют «убийцей авианосцев».

В России впервые испытали с корабля новейшую гиперзвуковую ракету «Циркон», сообщили ТАСС два источника в силовых структурах Северо-Западного федерального округа. По их словам, в январе ракету запустил фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков». Он выстрелил ей из акватории Баренцева моря по наземной цели на военном полигоне Северного Урала, уточнили собеседники агентства.

Один из них подчеркнул, что испытания "Циркона" с морских носителей будут продолжены в 2020 году.

«После завершения программы испытательных пусков с борта "Адмирала Горшкова" запуски этих ракет будут выполняться с атомных подлодок", - отметил он.

Головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков" имеет полное водоизмещение 4500 т, его длина составляет 135 м. Основное вооружение корабля - крылатые ракеты "Калибр".

Президент РФ Владимир Путин в феврале 2019 года в своем послании Федеральному собранию сообщил, что в стране по графику продолжаются работы над ракетой "Циркон". Как рассказывал глава государства, ракета способна развивать скорость около девяти чисел Маха и поражать надводные и наземные цели на расстоянии более 1 тыс. км. Путин отметил, что ракеты "Циркон" должны запускаться с серийных надводных кораблей и подлодок, в том числе созданных и строящихся под ракетные комплексы «Калибр».

В ноябре прошлого года замминистра обороны России Алексей Криворучко указал, что Москва планирует развернуть "Цирконы", в частности, на проходящих модернизацию фрегате "Маршал Шапошников" и многоцелевой атомной субмарине проекта 949А "Иркутск".

Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, в свою очередь, уточнял, что гиперзвуковые ракеты "Циркон" смогут размещаться на всех российских кораблях новых проектов.

Немецкое издание Handelsblatt называло эту ракету «чудо-оружием» для авианосца «Москва». Журнал Stern, в свою очередь, окрестил «Циркон» «убийцей авианосцев». Как отметили в издании, новейшая российская ракета способна развить скорость в шесть раз больше скорости звука и действовать в диапазоне порядка 600 км.

По мнению британского издания Mirror, ракета может «одним ударом» уничтожить самые современные корабли королевского флота.

«Эксперты опасаются, что ракета «Циркон» может одним ударом пустить ко дну два новых британских авианосца стоимостью 6 млрд фунтов», - подчеркнули в статье. Согласно материалу, у флота Великобритании нет средств для защиты своих кораблей от таких ракет, поэтому авианосцы должны держаться вне зоны их досягаемости, то есть в сотнях километров.

По словам одного из источников ТАСС, сообщивших о прошедшем в январе пуске, дальность полета "Циркона" превысила 500 км.

Такая дальность была запрещена существовавшим ранее между Россией и США Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Москва и Вашингтон подписали этот документ в декабре 1987 года. Он запрещал СССР и США производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности. Кроме того, соглашение обязывало стороны ликвидировать все подпадающие под эти условия пусковые установки. Впрочем, этот запуск не попадает под действие договора, поскольку крылатые ракеты морского и воздушного базирования, попадающие в диапазон дальности от 500 до 5500 км, остались за рамками документа. ДРСМД окончательно прекратил свое действие 2 августа 2019 года.

Если Россия испытала ракету такого радиуса с корабля, то Соединенные Штаты уже тренируются на пусковых установках наземного базирования.

Уже через 16 дней после прекращения действия этого документа США испытали предназначенный для поражения наземных целей «Томагавк», о чем сообщили в пресс-службе Пентагона.

Лидия Мисник