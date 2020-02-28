Ilta-Sanomat (Финляндия): получит ли Финляндия помощь в случае нападения России?

Разговоры Финляндии о желании оставаться вне военных организаций уже начинают казаться финскому журналисту бессмысленными заклинаниями.

Полковник НАТО рассказал жестокую правду о европейском оборонном сотрудничестве

Полковник британских вооруженных сил Пол Клейтон (Paul Clayton) открыл финнам глаза на реальность - недавно военный дал интервью финскому медиаконцерну "Ляннен медиа" (Lännen Media).

Клейтон назвал Финляндию сильным союзником, который сотрудничает с Объединенными экспедиционными силами под эгидой Великобритании (Joint Expeditionary Force, JEF). Клейтон использовал именно слово "союзник", не "партнер". С JEF также сотрудничают страны-члены НАТО Голландия, Норвегия, Дания, Эстония, Латвия и Литва, а также не входящая в военные организации Швеция.

По словам Пола Клейтона, Финляндия обеспечивает сильный северный фронт, благодаря которому Россия не может угрожать Прибалтике.

Но давайте перейдем к правде, о которой нам поведал Клейтон. Если Финляндия окажется в военном конфликте с Россией, подразделения быстрого реагирования JEF не будут автоматически переброшены в Финляндию, заявил Пол Клейтон медиаконцерну "Ляннен медиа".

"Где лучше всего использовать наши подразделения, решит НАТО. Это может быть как в Финляндии, так и в Центральной Европе. Кризис вряд ли коснется только одной точки - скорее всего, он распространится по всему фронту".

Другими словами, JEF - это в первую очередь инструмент НАТО, и альянс будет сам решать, куда и когда бросать свое копье.

Пол Клейтон, конечно, прав. Если Финляндия станет объектом военной атаки, эта атака наверняка будет частью масштабного европейского конфликта. Финляндия считается сильной в военном отношении страной. Вполне возможно, что в такой ситуации Финляндию попросят оказать военную помощь другим странам, а сами мы ее вряд ли получим - по крайней мере, сразу.

Следуя этой логике, НАТО может и не отправить войска на защиту Финляндии. Первоочередная задача НАТО - обеспечить оборону своих участников. Чтобы получить привилегии страны-члена альянса, в альянс нужно вступить. Однако широкой поддержки эта идея в Финляндии не имеет.

В отличие от НАТО, JEF - лишь непрочный проект сотрудничества стран, не альянс. Финляндия всегда сама принимает решение об использовании своих войск в каких-либо, кроме национальной обороны, иных целях. У стран JEF нет единого штаба или единой военной структуры. В проекте участвуют лишь военные подразделения.

Финляндия поддерживает уровень своей безопасности при помощи сотрудничества в сфере обороны с другими странами. JEF - это как раз такая форма сотрудничества с партнерами-единомышленниками. Это "сотрудничество на случай кризисов", как сформулировал Пол Клейтон.

Финляндия также углубляет сотрудничество со Швецией в вопросах обороны и принимает участие в Европейской инициативе военного вмешательства E12, созданной Францией. Кроме этого, Финляндия подписала с США двусторонний договор о сотрудничестве в сфере обороны. Все эти проекты сотрудничества свидетельствуют, что Финляндия позиционирует себя как западная страна и относит себя к Западу в том числе и в военных вопросах. Навыки согласованных действий войск постоянно отрабатываются на совместных учениях.

Однако безопасность западной Европы все же основана на НАТО. Финляндия установила с НАТО особые партнерские отношения и заключила договор о статусе "страны-хозяйки", позволяющий размещать и перемещать на финской территории войска альянса.

Полковник Клейтон возглавляет командование английскими подразделениями в Прибалтике и Польше. Вместе с войсками "страны-хозяйки" и подразделениями других союзников НАТО они образовывают северо-восточное крыло оборонительного союза. В Эстонии британский танковый батальон размещен на военной базе Тапа вместе с эстонской пехотной бригадой.

Присутствие британских подразделений в Прибалтике и Польше сравнивают с минной растяжкой. Это значит, что в случае возникновения реальной угрозы у подразделений на самом деле будет недостаточно боевой мощи, они больше являются символическими. Присутствие союзников НАТО в Прибалтике - это своего рода порог. Если агрессор попробует через него перешагнуть, он споткнется и замедлится - хотя бы на мгновение. Растяжка задета, отправляется сигнал о помощи. Добровольно разрешая использовать свою территорию, Финляндия препятствует нападению на северо-восточное крыло оборонного союза.

Хорошо, что у Финляндии есть широкая сеть контактов в вопросах обороны. Чем шире эта сеть, тем больше у нас номеров, по которым можно позвонить в случае экстренной ситуации, тем лучше у нас возможности, чтобы получить помощь. Однако это сотрудничество тяжело назвать однозначным. Кроме того, услуги нужно оказывать обоюдно, и возможно, нам самим придется оказать военную помощь какой-то другой стране. К этим двусторонним и многосторонним договоренностям следует добавить договоренности Европейского Союза, согласно которым члены ЕС могут помогать друг другу в случае возникновения военного кризиса.

Осенью 2019 года Министерство обороны Финляндии начало готовить новый отчет по вопросам обороны. Он будет передан парламенту страны после отчетов по внешней политике и политике безопасности приблизительно в 2021 году. Интересно, как эти документы повлияют на позицию Финляндии.

С учетом того, как развивается ситуация, разговоры Финляндии о желании оставаться вне военных организаций уже начинают казаться бессмысленными заклинаниями.

Йоуко Юонала (Jouko Juonala)