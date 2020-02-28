В России запустили крупнейшую в стране солнечную электростанцию

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Бурзянская СЭС, построенная в Башкортостане, считается самой крупной в России солнечной электростанцией. Недавно состоялся ее запуск в эксплуатацию.

Об этом сообщается на сайте «Роснано».

Мощность станции составляет 10 МВт. Новосибирский завод «Лиотех» совместно с компанией «Системы накопления энергии» (СНЭ) оснастили Бурзянскую СЭС накопителями энергии, общая мощность которых составила 8 МВтч. Они считаются самыми мощными в России. Обе компании входят в структуру «Роснано». Вклад СНЭ заключается также в разработке интеллектуальных решений на основе литий-ионных ячеек.

Кроме того, в роли инвестора проекта выступила ГК «Хэвел» – еще одна дочка «Роснано», выпускающая солнечные модули.

В процессе эксплуатации станции автоматика выбирает оптимальный режим работы. Путем анализа многочисленных параметров она самостоятельно выбирает время подачи электроэнергии в сеть и время ее накопления. Новая электростанция обеспечит энергией весь Бурзянский район Башкирии. На случай аварийных ситуаций или плановых ремонтах на линиях электропередач СЭС способна переключаться на автономный режим.

Запуск нового объекта высоко оценил председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс:

Для удаленных территорий такие решения — не только экономия расходов на дорогостоящее дизельное топливо, но и гарантия бесперебойного энергоснабжения на основе зеленой энергетики.