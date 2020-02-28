PT Dirgantara Indonesia разрабатывает вооруженный вариант самолета CN-235

ЦАМТО, 27 февраля. Индонезийская государственная компания PT Dirgantara Indonesia (PTDI) завершила наземные испытания вооруженной версии многоцелевого самолета CN-235 и в настоящее время готовит его к первым летным испытаниям.

Как сообщил Jane's Defence Weekly вице-президент компании по развитию бизнеса и маркетингу Иган Сатьявати, вооруженный вариант разработан на базе летающей лаборатории и вооружен 30-мм авиационной пушкой DEFA-553, установленной по левому борту в хвостовой части самолета.

Вооружение было снято со списанного самолета A-4H "Скайхок" компании Douglas, ранее состоявшего на вооружении ВВС Индонезии. Летающая лаборатория ранее принадлежала ныне не существующей авиакомпании Merpati Nusantara Airlines. PTDI приобрела самолет в качестве платформы, на которой можно проводить испытания различных концепций, включая вариант непосредственной огневой поддержки.

Самолет оснащен турбовинтовыми двигателями CT7-9 производства General Electric, а его конструкция была модифицирована для установки тяжелой 30-мм пушки. Планер также был переоборудован с размещением отсеков для хранения оборудования и боеприпасов.

Компания в перспективе планирует оборудовать самолет точками подвески вооружений под крыльями и фюзеляжем для оснащения дополнительным вооружением, но на данный момент это не является приоритетом.

По заявлению И.Сатьявати, в настоящее время наземные стрельбы завершены, и компания сосредоточена на подготовке к испытаниям самолета и вооружения в воздухе. PTDI рассчитывает провести летные испытания в 2020 году.

Дульная скорость установленной пушки составляет 810 м/с, скорострельность – до 1200 выстр./мин. Стрельба может вестись по воздушным и наземным целям. Первоначально управление оружием будет осуществляться вручную, а в перспективе планируется интегрировать его с электронно-оптическими системами наведения и лазерным целеуказателем.

После завершения летных испытаний PTDI намерена предложить вооруженный вариант CN-235 заказчикам из стран Ближнего Востока и Африки.

По оценке экспертов Jane's, потенциальные военные заказчики пока не проявляют интереса к вооруженному варианту CN-235. Тем не менее, индонезийское агентство обеспечения безопасности на море BAKAMLA (Badan Keamanan Laut) высказало заинтересованность в приобретении одного образца. Агентство все чаще сталкивается с проблемой захода иностранных рыболовных судов в территориальные воды страны и для предотвращения подобных нарушений стремится расширить свой авиационный парк.