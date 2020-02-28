В российских ВКС может появиться первая женщина-лётчик Дальней авиации

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В российских ВКС может появиться первая женщина-летчик Дальней авиации. Как сообщил замначальника Краснодарского высшего военного авиационного училища (КВВАУЛ) Олег Бучельников, одна из курсанток училища выразила желание пройти обучение именно по программе подготовки летчиков ДА.

Екатерина Пчела - пока единственная представительница, которая обучается по программам дальней авиации. Она идёт из династии лётчиков (её отец - полковник Олег Пчела, командир Энгельской гвардейской авиационной Донбасской Краснознаменной дивизии, расположенной в Саратовской области - прим. "ВО")

- заявил он, добавив, что в случае успешного окончания училища она может стать первой потомственной летчицей Дальней авиации, продолжившей дело отца.

Кроме того, пояснил Бучельников, теперь девушки-курсантки училища, выбравшие обучение профессии военного летчика, начали обучаться не только на пилотов военно-транспортной авиации, а также на все типы боевой авиации.

На всех четырех специальностях есть хоть одна из девушек. Одна на штурмовой, одна на дальней, семь на истребительной, остальные - на военно-транспортной (всего в училище сейчас 45 курсанток)

- пояснил он, отметив, что в среднем девушки лучше обучаются, чем юноши, а средний балл по итогам зачетов и экзаменов у них выше.

Напомним, что первый набор девушек в Краснодарское ВВАУЛ прошел в 2017 году по личному распоряжению министра обороны Сергея Шойгу.