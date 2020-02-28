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Российская газета

Чем могли сбить турецкий ударный беспилотник ANKA-S в Сирии

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Источник изображения: rg.ru

После произошедшего в минувший вторник падения в Сирии турецкого ударного беспилотника ANKA-S различные источники продолжают делать предположения, чем он мог быть сбит.

Как рассказал военный эксперт Юрий Лямин, судя по останкам БПЛА, которые были показаны по сирийскому телевидению, складывается впечатление, что беспилотник был поражен относительно небольшой ракетой в хвостовую часть.

"На останках оперения есть копоть и, предположительно, следы от небольших осколков. Также двигатель лишился кожуха и сильно поврежден. При этом на других частях дрона видны повреждения только от падения.

Поэтому, хотя точных выводов по имеющимся кадрам сделать невозможно, можно предположить, что ANKA-S сбили из переносного комплекса или самоходной установки "Стрела-10".

Видимо, аппарат по какой-то причине снизился и оказался в зоне досягаемости такого оружия", - сказал Лямин.

Выполненные на платформе гусеничного бронированного тягача МТ-ЛБ ЗРК "Стрела-10" неоднократно задействовалась сирийцами для обороны войск от возможного воздушного нападения.

Боевая машина имеет восемь ракет, весящих 42 кг, четыре из которых находятся непосредственно на пусковой установке. Они могут поражать цели на высотах от 25 до 3 500 метров и на дальностях до 5 000 метров.

Вес - 12,3 тонны. Мощность двигателя - 240 л.с. Максимальная скорость - до 60 км/ч. Экипаж - 3 человека.



Алексей Брусилов

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Страны
Сирия
Турция
Продукция
Anka-S БПЛА
МТ-ЛБ
Стрела-10
Проекты
БПЛА
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