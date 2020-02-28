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Российская газета

Неприступный Крым: глава ВМС Украины признал мощь Черноморского флота

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Источник изображения: rg.ru

Украинский адмирал посетовал на перевооружение Черноморского флота России.

Главком ВМС Украины Игорь Воронченко на форуме Age of Crimea выразил обеспокоенность усилением Черноморского флота РФ. Запись его выступления опубликована в Сети.

Адмирал посетовал, что ситуация в Черноморском регионе остается нестабильной, надежды на ее стабилизацию пока нет. За последние шесть лет Россия перевооружила весь корабельный состав ЧМ флота.

"Вместо 29 кораблей - 42, из них 12 являются носителями ракетного оружия. Суммарный залп сегодня ракетами "Калибр" составляет 72 пуска, а если считать и Каспийскую флотилию, и береговой компонент - комплексы "Бастион" и "Бал", - то он составляет примерно 120 ракет", - подсчитал Игорь Воронченко.

Помимо этого, здесь базируются семь подводных лодок. Шесть из них, признал главком ВМСУ, являются "современными и очень эффективными".

Наконец, усилен флот и "мощным авиационным компонентом", констатировал адмирал. Он представлен всеми типами авиации: бомбардировочная, штурмовая, истребительная, разведывательная и противолодочная.


Олег Корякин

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