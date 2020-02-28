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Деловая газета "Взгляд"

МИД заявил о невозможности выработать новые договоренности до конца действия ДСНВ

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МИД в Москве
МИД в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

Содержательные договоренности до окончания срока действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название – СНВ-3) выработать уже невозможно даже при желании сторон, заявил замдиректора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Леонтьев.

Леонтьев на круглом столе в Совете Федерации, посвященном теме ДСНВ, заявил, что "в отсутствие какой-то последующей договоренности понятно, что выработать за оставшееся время что-либо содержательное уже невозможно при всем желании сторон", передает ТАСС.

Несмотря на это, подчеркнул дипломат, Москва по-прежнему считает необходимым продлить договор.

Он сообщил также, что Россия предложила американской стороне провести встречу юристов, чтобы обсудить продление ДСНВ, однако получила официальный отказ.

"Американцы от любого разговора на тему продления уходят. Они почему-то решили, что это очень простая процедура, которую можно осуществить за несколько дней, хотя это не так", – отметил Леонтьев.

По словам дипломата, перспектива непродления ДСНВ вполне реальна: "Прекратит свое действие соглашение, которое как-то позволяет контролировать, ограничивать ракетно-ядерные вооружения двух крупнейших держав. Можно считать, что на этом закончатся примерно 50 лет контроля над вооружениями в том виде, как мы его знаем".

В феврале глава стратегического командования вооруженных сил США адмирал Чарльз Ричард заявил, что ДСНВ ценен и для России, и для США, однако в нем не учитываются вооружения, в которых Москва имеет значительное преимущество.

Позже стало известно, что США захотели включить новейшие разработки России в ДСНВ.


Наталья Ануфриева

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Страны
Россия
США
Проекты
Ядерный щит
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