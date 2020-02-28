Полностью перевооружен: Украину беспокоит флот России

ВМС Украины заявили о перевооружении всего флота России в Крыму

Украину настораживает усилившийся за последние годы боевой потенциал России в Черном море. По словам командующего украинскими ВМС адмирала Игоря Воронченко, за шесть лет Москва перевооружила весь свой корабельный состав в Крыму. С 2017 года Генассамблея ООН постоянно принимает резолюции «о милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Черного и Азовского морей», но они до сих пор не возымели ожидаемого членами организации эффекта.

За последние шесть лет Россия существенно усилила боевой потенциал Черноморского флота, заявил командующий украинскими ВМС адмирал Игорь Воронченко во время выступления на форуме Age of Crimea.

"Практически за шесть лет Россия перевооружила весь корабельный состав [Черноморского флота]. Вместо 29 кораблей - 42, из них 12 являются носителями ракетного оружия. Суммарный залп сегодня ракетами "Калибр" составляет 72 пуска, а если считать и Каспийскую флотилию, и береговой компонент - комплексы "Бастион" и "Бал", - то он составляет примерно 120 ракет", - констатировал Воронченко.

По его словам, в регионе находятся семь российских подводных лодок, шесть из которых - «современные и очень эффективные».

"Сейчас по всему Крыму наблюдается очень мощный авиационный компонент, представленный всеми типами авиации: бомбардировочная, штурмовая, истребительная, разведывательная и противолодочная", - обратил внимание командующий ВМСУ.

Кроме того, Воронченко сообщил, что за последние годы Москва переоснастила противовоздушную оборону Крыма зенитными ракетными комплексами (ЗРК) С-400 «Триумф», установила гидроакустические станции, чтобы следить за судами в Черном море. Кроме того, Россия увеличила состав авиации и сухопутный воинский контингент.

Черноморский флот - оперативно-стратегическое объединение ВМФ России на Черном море. Он обеспечивает военную безопасность страны на юге. К 2017 году в состав флота вошли более 50 новейших боевых кораблей, катеров и вспомогательных судов. Кроме того, ЧФ обладает подводными лодками проекта 636.3 и обновленным парком летательных аппаратов. Вместе с этим продолжается поэтапное обновление всех составляющих Черноморского флота.

В ноябре прошлого года в отделе информационного обеспечения ЧФ сообщили, что в 2020 году он получит 16 кораблей и судов обеспечения. Там рассказали, в 2019 году в состав флота уже было принято пять кораблей и катеров, в том числе патрульный корабль "Дмитрий Рогачев", морской тральщик "Иван Антонов» и три десантных катера. Вспомогательный флот в прошлом году пополнили четыре новых судна обеспечения. В их числе - морской и рейдовый буксиры, спасательное буксирное судно и самоходный плавучий кран.

Несколькими днями позже Генеральная Ассамблея ООН утвердила резолюцию «о милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Черного и Азовского морей». В постоянном представительстве Украины при организации уточнили, что документ поддержали 63 страны, 19 выступили против.

Этой резолюцией члены ООН требовали от России «вывести войска из Крыма и прекратить временную оккупацию территории Украины». Составители документа также осудили проведение военных учений в Крыму и «неправомерное использование ядерной инфраструктуры» в регионе.

Первый заместитель постпреда России при организации Дмитрий Полянский выразил мнение, что настоящая цель предложенной Украиной резолюции - помешать конструктивному ходу саммита в «нормандском формате», который в тот момент проходил в Париже.

По словам председателя Государственного совета Крыма Владимира Константинова, жители полуострова не оглядываются на эти резолюции, которые принимались еще в 2018 и 2017 годах, а идут по выбранному в 2014 году пути развития.

Он назвал резолюцию детской сказкой, которая далека от реальности. "Меня не покидает ощущение, что мы находимся в "Королевстве кривых зеркал", когда-то была такая сказка, в детстве я ее смотрел. Мы, проводя референдум, старались соблюдать каждую букву закона, а эти законы никто не открывает, никто даже читать их не хочет", - возмутился Константинов.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности от Крыма Ольга Ковитиди также заявила, что крымчане никак не реагируют на подобные действия, поскольку у них «выработался стойкий иммунитет от политического популизма».

По мнению сенатора, у этой резолюция не будет никаких правовых последствий. "Тем более, что она не является исключительной, она повторяется на протяжении определенного времени", - констатировала Ковитиди.

Кристина Сизова