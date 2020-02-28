Компания Dassault начала испытания пятого истребителя "Рафаль", предназначенного для ВВС Индии

ЦАМТО, 27 февраля. Компания Dassault на предприятии в Бордо-Мериньяк начала испытательные полеты пятого многофункционального истребителя "Рафаль", предназначенного для ВВС Индии.

Как сообщает Scramble Magazine, испытания четвертого истребителя "Рафаль" (хвостовой номер RB004) начались несколько недель назад, а пятого (хвостовой номер RB005) – на днях.

Ожидается, что первые четыре самолета будут переданы в состав 17-й эскадрильи Golden Arrows на авиабазе ВВС Индии "Амбала" (шт. Харьяна) в мае 2020 года. После поставки первых 18 самолетов в Амбалу, вторая партия из 18 самолетов начнет поступать на вооружение 101-й эскадрильи Tigers, дислоцированной на а/б "Хасимара" (шт. Западная Бенгалия). В настоящее время это подразделение эксплуатирует истребители "Мираж-2000H/TH" на а/б "Гвалиора/Махараджпура" (шт. Мадхья-Прадеш).

Напомним, что межправительственное соглашение на поставку 36 истребителей "Рафаль" было одобрено Комитетом правительства Индии по безопасности (CCS) 24 августа 2016 года. Контракт с компанией Dassault Aviation был подписан 23 сентября 2016 года. Общая заявленная стоимость программы составляет 7,878 млрд. евро. Из 36 самолетов, выполненных в соответствующей требованиям ВВС Индии конфигурации, 28 машин будут поставлены в одноместной версии и 8 ед. – двухместной.

Офсетные обязательства Dassault Aviation в рамках поставки истребителей составляют 50% от стоимости продажи, что включает передачу технологий производства и обслуживания соответствующих продуктов и услуг.

Церемония официальной передачи Министерству обороны Индии первого многоцелевого истребителя "Рафаль" (хвостовой номер RB 001) состоялась на предприятии компании Dassault Aviation в Бордо-Мериньяк 8 октября 2019 года. Третий был передан 20 ноября 2019 года. Эти самолеты в настоящее время используются для подготовки индийских пилотов и техников во Франции.

Все 36 истребителей прибудут в Индию к апрелю 2022 года – через 67 месяцев после подписания межправительственного соглашения. Еще некоторое время потребуется на полное приведение их к "индийской" конфигурации (первым будет приведен к окончательной "индийской" конфигурации самолет с номером RB008).

Как заявлено, 36 закупаемых Индией истребителей "Рафаль" являются наиболее мощной версией этого самолета, произведенной на текущий момент. Даже ВВС Франции получат сравнимый по боевой мощи истребитель несколько позднее. В соответствии с требованиями контракта, в конструкцию "Рафаль" должны быть внесены 13 изменений, включая оснащение улучшенной РЛС, израильской нашлемной системой отображения, национальными средствами самообороны, госопознавания и передачи данных, регистраторами полетной информации на 10 часов хранения данных, обеспечена возможность применения с высокогорных аэродромов и т.д.

На авиабазе ВВС Индии "Амбала" (вблизи границы с Пакистаном) 10 сентября 2019 года была восстановлена 17-я истребительная эскадрилья, которая станет первым подразделением, оснащенным истребителями "Рафаль". До расформирования 8 лет назад эскадрилья была оснащена самолетами МиГ-21. Вторая эскадрилья, 101-я, будет восстановлена на авиабазе "Хасимара" вблизи с границей КНР.