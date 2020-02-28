Airbus Defence and Space предлагает истребители "Тайфун" ВВС Колумбии

ЦАМТО, 27 февраля. Airbus Defence and Space направила командованию ВВС Колумбии официальное предложение по продаже истребителей "Тайфун", которые производятся консорциумом Eurofighter, в качестве замены устаревших боевых самолетов "Кфир".

Как сообщил Jane's Defence Weekly руководитель подразделения боевой авиации Airbus Group Иван Гонсалес, компания предложила ВВС Колумбии 15 самолетов версии "Транш-3" (12 одноместных и 3 двухместных). Airbus рассчитывает на успех в Колумбии, поскольку "Тайфун" является современным многоцелевым истребителем, обеспечивающим как завоевание превосходства в воздухе, так и атаку наземных целей, что демонстрировалось в реальных операциях.

Выбрав "Тайфун", ВВС Колумбии присоединятся к крупнейшей европейской программе и смогут воспользоваться технологическими и экономическими преимуществами, связанными с ней.

В настоящее время командование ВВС Колумбии оценивает предложения нескольких стран и производителей в рамках программы замены устаревших истребителей. По данным ВВС, Eurofighter с "Тайфуном", Lockheed Martin с F-16V Блок.70/72 и Saab с JAS-39E/F "Грипен" включены в короткий список потенциальных претендентов на поставку самолетов для замены "Кфир".

По оценке правительства, стоимость замены 23 израильских истребителей, которые Колумбия закупила три десятилетия назад, может составить более 1 млрд. долл. Несмотря на бюджетные ограничения, президент Колумбии Иван Дуке Маркес заявил, что выступает за модернизацию ВВС страны.

Airbus предлагает три основных направления сотрудничества: обмен компетенциями, что позволит национальной промышленности поддерживать стратегические оборонные программы Колумбии, поддержку развития колумбийской оборонной промышленности на основе опыта, накопленного Airbus с CIAC (Corporacion de la Industria Aeronautica Colombiana) и обеспечение возможностей для повышения уровня самодостаточности авиационной промышленности страны.

Испания, отдельно от Airbus, предлагает ВВС Колумбии более доступное решение – 17 истребителей "Транш-1" из состава своих ВВС. Airbus приняла участие и в подготовке этого предложения. Позднее эти самолеты могут быть модернизированы к конфигурации, аналогичной "Транш-2", которая в настоящее время эксплуатируется в нескольких странах Европы и Ближнего Востока.

ВВС Колумбии рассчитывает выбрать поставщика новых истребителей в ближайшее время. Министр финансов Альберто Карраскилья в 2019 году заявил, что замена "Кфир" является абсолютной необходимостью из-за состояния самолетов и растущих проблем с получением запасных частей. Министр также добавил, что реализации программы вряд ли начнется в 2020 году из отсутствия необходимых средств, тем не менее, Колумбия должна осуществить ее как можно быстрее.