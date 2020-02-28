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В США все чаще стали говорить об угрозе российских подлодок

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Источник изображения: vpk-news.ru

Российские подводные силы проводят свои секретные операции в Атлантике все чаще и все более успешно, чем когда-либо. У США нет стопроцентной гарантии, что субмарины ВМФ России не приблизится к Нью-Йорку или к главной военно-морской базе американских ВМС «Норфолк» в Атлантическом океане.

С таким заявлением выступил глава Европейского командования США генерал Тод Уолтерс в журнале Washington Examiner.

Как отмечает издание, генерал признал, что американские военные силы не всегда могут обнаружить российскую подводную угрозу.

«Мы это делаем, но не в 100% случаев», - отметил он в ходе недавнего заседания Сената, где его спросили, обладает ли американская армия «достаточной осведомленностью» о местонахождении российских подводных лодок в Атлантическом океане. «Я не хочу, чтобы подводные лодки из этих недостающих процентов находились у берегов Мэна или Нью-Йорка», - сказал независимый конгрессмен от штата Мэн Ангус Кинг во время заседания комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей.

Уолтерс констатировал, что за последний год Россия увеличила интенсивность подводных операций в рамках своей кампании по проецированию военной мощи в Атлантическом океане. 

Заявления генерала согласуются с решением ВМС США о возрождении 2-го флота, которое было принято Пентагоном на основе выводов о том, что Китай и Россия разработали планы, позволяющие им угрожать США даже в американских портах вдоль восточного побережья страны.

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Китай
Россия
США
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