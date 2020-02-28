Триумфатор: вклад Т-34 в победу над Германией оценили в США

В США проанализировали боевой путь Т-34 от Москвы до Берлина.

Американский портал Warfare History Network посвятил статью танку Т-34.

Она начинается с описания "мрачного" для Советского Союза декабря 1941 года. Немцы наступают на Москву, столица уже в пределах видимости. Не испытывавший до этого ни одного поражения противник уверен, что Красная армия не способна на контрудар. Но вдруг она начинает внезапное массированное наступление. По меткому определению историка Макса Гастингса, оно "застало немцев буквально застывшими на своих позициях". Зима сыграла свою роль: морозы -30 градусов, замерзают смазочные материалы. Зато российская техника работала исправно, особенно танки Т-34, оснащенные специальными пусковыми устройствами со сжатым воздухом.

Пехотинец Альбрехт Линсен, увидев стремительную атаку советских танков и солдат, сначала не поверил своим глазам: "Из-за снежной бури [немецкие] солдаты бежали назад, разбегаясь во всех направлениях, как стадо животных в панике. Одинокий офицер хотел остановить эту находившуюся в отчаянии массу; он жестикулировал, пытался вытащить пистолет, а затем просто позволил ей пройти".

Автор отмечает, что немцам уже приходилось сталкиваться с прочными Т-34 еще в июне 1941 года. И они поняли, что их танки Panzer III и IV не могут сравниться с мощными и новыми боевыми машинами с наклонной броней.

"Кажется, что каждый выстрел - прямое попадание. Но снаряды отскакивают. Огонь, похоже, ничуть не мешает танкам", - вспоминал один немецкий артиллерист.

Характеристикам Т-34 позавидовал любой бы немецкий танк: более толстая броня с наклоном для отражения огня противника, мощный дизельный двигатель V-12, низкий профиль и широкие гусеницы, которые позволяли относительно легко передвигаться по снегу и грязи.

Немцы поначалу были ошеломлены мощью и эффективностью Т-34. Но они быстро осознали необходимость решить задачи, которые поставил перед ними советский танк. В ноябре 1941 года 2-ю танковую армию генерала Гудериана посетила специальная комиссия по изучению бронетехники, ее представители осмотрели несколько захваченных Т-34.

Гудериан потребовал полностью переосмыслить концепцию германских танков. Он призвал значительно улучшить их мобильность, усилить броню и установить более тяжелое оружие.

Это привело к двум различным и конкурирующим конструкторским подходам. Один проект предложил Daimler-Benz (создатель Panzer III). Он представлял заднеприводный танк, внешне похожий на Т-34 и оснащенный 650-сильным дизельным двигателем.

Второй проект группы MAN (разработчиков танков Panzer I и II) предусматривал создание машины на базе нового бензинового двигателя Maybach HL 210. Он имел конструкцию с центрированной башней и передний привод. В итоге MAN выиграл, так появилась "Пантера".

Но в процессе создания вес танка увеличился, и это ощутимо усилило нагрузку на непроверенный двигатель и трансмиссию. В отличие от Т-34, "Пантера" не подвергалась ходовым или полевым испытаниям. Она была срочно отправлена на службу. Танк имел превосходную 75-мм пушку и толстую наклонную броню, но уступал по другим важным характеристикам.

Контрнаступление под Москвой дало Советскому Союзу передышку. Благодаря геркулесовым усилиям, Харьковский танковый завод и другие важные производственные мощности удалось переместить на Урал. Там была создана модель Т-34 1942 года. Она имела улучшенную лобовую броню и упрощенную конструкцию для ускорения производства.

После поражения под Сталинградом немцы стали планировать операцию "Цитадель". Опираясь на две крупные группы армий, они намеревались окружить и уничтожить советские войска на Курской дуге. Нацисты полагались на недавно разработанные "Пантеры" вместе с более тяжелыми "Тиграми" и "Фердинандами". Но серьезные технические проблемы с "Пантерами" несколько раз задерживали операцию, предоставляя Советскому Союзу дополнительное время для подготовки.

Как выяснилось, Т-34 был не только мобильней "Пантеры". Его башня могла поворачиваться в пять раз быстрее, чем у немецкого танка. Была у "Пантеры" и сложная ходовая часть, которая часто выходила из строя. В 1943 году из-за механических поломок погибло больше пантер, чем от огня противника.

К этому времени Советский Союз усвоил тяжелые уроки войны, изучил тактику противника, понял, как максимально эффективно использовать свой Т-34 в столкновении с "Пантерами" и другими крупными танками.

А в январе 1944 года с конвейеров стали сходить Т-34-85, сменившие 76-мм пушку на 85-мм зенитное орудие. Это позволило еще легче расправляться с "неуклюжими убийцами танков", которых выставили немцы.

Именно сочетание опыта, знаний и усовершенствованного вооружения, особенно Т-34, сыграли решающую роль в войне. Красная армия продвигалась на Запад до Берлина, пока не одержала победу над захватчиками.

Олег Корякин