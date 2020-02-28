Очень опасны: генсека НАТО встревожили новые российские ракеты

Генеральный секретарь НАТО считает новые российские ракеты серьезной угрозой.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг дал интервью немецкому изданию Spiegel. Его перевод опубликовал портал ИноСМИ.
Одна из центральных тем беседы - дисбаланс между Москвой и Западом, вызванный тем, что Россия приняла на вооружение крылатые и гиперзвуковые ракеты, способные нести ядерный заряд.
"Новые российские ракеты очень опасны. Они мобильны, их легко спрятать, они способны долететь до европейских городов за очень короткое время", - заявил Йенс Столтенберг.
Глава Североатлантического альянса подчеркнул, что сдерживание России должно быть убедительным.
"…мы должны приспособиться к новым условиям - в данном случае к новому российскому оружию. Кроме того, мы намерены усилить процесс разоружения и контроля над вооружениями", - пояснил он.
Олег Корякин (Казань)