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Российская газета

Очень опасны: генсека НАТО встревожили новые российские ракеты

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Источник изображения: rg.ru

Генеральный секретарь НАТО считает новые российские ракеты серьезной угрозой.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг дал интервью немецкому изданию Spiegel. Его перевод опубликовал портал ИноСМИ.

Одна из центральных тем беседы - дисбаланс между Москвой и Западом, вызванный тем, что Россия приняла на вооружение крылатые и гиперзвуковые ракеты, способные нести ядерный заряд.

"Новые российские ракеты очень опасны. Они мобильны, их легко спрятать, они способны долететь до европейских городов за очень короткое время", - заявил Йенс Столтенберг.

Глава Североатлантического альянса подчеркнул, что сдерживание России должно быть убедительным.

"…мы должны приспособиться к новым условиям - в данном случае к новому российскому оружию. Кроме того, мы намерены усилить процесс разоружения и контроля над вооружениями", - пояснил он.


Олег Корякин (Казань)

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