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Деловая газета "Взгляд"

В Совфеде объяснили переживания США из-за «Панцирей» в Сербии

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Источник изображения: Сергей Бобылев/ТАСС

«В случае с Сербией у американцев свою роль играет историческая память. Они прекрасно помнят, как ЗРК С-125 «Нева» сбил бомбардировщик F-117 под Буджановцами», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Франц Клинцевич. Так он прокомментировал угрозы Госдепа США ввести санкции против Сербии из-за покупки ЗРПК «Панцирь-С1».

"Панцирь-С1" – это комплекс ближнего радиуса действия, который гарантированно обеспечивает поражение любых целей. Американцы понимают: приобретая "Панцирь", Сербия приобретает серьезные возможности для прикрытия своих ключевых объектов и сухопутных войск", – заметил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Кроме того, в случае с Сербией у американцев свою роль играет историческая память. То, что произошло с Югославией и Белградом – им никто и никогда не простит. Кроме того, они прекрасно помнят работу зенитно-ракетного комплекса С-125 "Нева", с помощью которого сербы сбили бомбардировщик F-117 под Буджановцами", – добавил сенатор.

"Потому если США по каким-то своим соображениям захотят эскалации военного конфликта с Сербией – они будут ограничены в своих возможностях. Именно поэтому они нервничают, переживают и грозят Белграду санкциями из-за покупки российских ЗРПК "Панцирь-С1", – заключил Клинцевич.

В свою очередь член Общественного совета при Минобороны Игорь Коротченко считает, что американцев "беспокоит появление российской техники не только в Сербии, но и в любой другой стране".

"Это очередной эпизод недобросовестной конкуренции в области поставок оружия. Для Америки это неприятно, потому что российские системы и средства ПВО эффективны. США, теряя монополию и лидирующие позиции, пытаются угрожать, запугивать. Но это порочная практика", – сказал Коротченко газете ВЗГЛЯД.

"Но, я думаю, это не первый и не последний случай. Тактико-технические характеристики наших систем по-прежнему привлекательны для большого количества стран. Такого рода политика США не увенчается успехом", – резюмировал Коротченко.

Ранее Госдеп США призвал Сербию отказаться от приобретения российских вооружений. В ведомстве отметили, что не раз "высказывали озабоченность" по этому вопросу, включая приобретение Сербией ЗРПК "Панцирь-С1".

В Госдепе также заявили, что призывают своих "союзников и партнеров отказаться от операций с Россией, которые могут привести к введению санкций".

Тем временем президент Сербии Александр Вучич заявил в эфире "О2", что "после отмены торговых пошлин ожидается ужасное давление на Сербию с требованием де-факто или де-юре признать Косово", чтобы его можно было "включить в ООН".

Вучич в скором времени посетит США, где намерен "бороться за позиции Сербии", но он не ждет, что Вашингтон "или другие международные игроки изменят свои позиции по Косову".

В субботу ЗРПК "Панцирь-С1" прибыли в Сербию.

Напомним, в 2018 году Приштина ввела торговые пошлины в размере 100% на товары из Сербии.



Алексей Нечаев

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Страны
Россия
Сербия
США
Югославия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
F-117
С-125
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