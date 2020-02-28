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ТАСС

Зенитную бригаду в Хакасии начнут перевооружать на С-350 в 2021 году

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Самоходные пусковые установки 50П6А первого полученного ВКС России дивизионного комплекта зенитной ракетной системы С-350 "Витязь" (50Р6А), поставленного в учебный центр зенитных ракетных войск Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала С
Самоходные пусковые установки 50П6А первого полученного ВКС России дивизионного комплекта зенитной ракетной системы С-350 "Витязь" (50Р6А), поставленного в учебный центр зенитных ракетных войск Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова. Ленинградская область (Гатчинский район), февраль 2020 года.
Источник изображения: Министерство обороны Российской Федерации

По словам командующего войсками ЦВО Александра Лапина, до 2025 года планируется также перевооружить зенитный ракетный полк, дислоцированный в Ачинске

ДУШАНБЕ, 27 февраля. /ТАСС/. Зенитные ракетные подразделения Центрального военного округа, дислоцированные в Красноярском крае и Хакасии, будут перевооружены на новейшие комплексы С-350 "Витязь". Об этом сообщил журналистам командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин после церемонии награждения победителей окружного этапа фестиваля "Медиа-Ас Центр".

"Конечно, для эффективного выполнения задач воздушного прикрытия важных объектов в Сибири с 2021 года приступаем к перевооружению зенитной ракетной бригады, дислоцирующейся в Республике Хакасия, с зенитных ракетных систем С-300 на новейший зенитный ракетный комплекс С-350 "Витязь. Планируем завершить перевооружение в 2022 году. Далее мы до 2025 года перевооружаем еще один зенитный ракетный полк, дислоцированный в Ачинске", - сказал Лапин.

Система С-350 "Витязь" разработана концерном "Алмаз-Антей" в интересах войсковой ПВО с максимальным радиусом поражения целей 60 км и максимальной высотой поражения 30 км. Комплекс предназначен для борьбы как с аэродинамическими, так и баллистическими целями. Каждая его пусковая установка вооружена 12 зенитными ракетами.

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  • В новости упоминаются
Продукция
С-300
С-350 50Р6А "Витязь"
Компании
Алмаз-Антей
Минoбороны РФ
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