Зенитную бригаду в Хакасии начнут перевооружать на С-350 в 2021 году

По словам командующего войсками ЦВО Александра Лапина, до 2025 года планируется также перевооружить зенитный ракетный полк, дислоцированный в Ачинске

ДУШАНБЕ, 27 февраля. /ТАСС/. Зенитные ракетные подразделения Центрального военного округа, дислоцированные в Красноярском крае и Хакасии, будут перевооружены на новейшие комплексы С-350 "Витязь". Об этом сообщил журналистам командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин после церемонии награждения победителей окружного этапа фестиваля "Медиа-Ас Центр".

"Конечно, для эффективного выполнения задач воздушного прикрытия важных объектов в Сибири с 2021 года приступаем к перевооружению зенитной ракетной бригады, дислоцирующейся в Республике Хакасия, с зенитных ракетных систем С-300 на новейший зенитный ракетный комплекс С-350 "Витязь. Планируем завершить перевооружение в 2022 году. Далее мы до 2025 года перевооружаем еще один зенитный ракетный полк, дислоцированный в Ачинске", - сказал Лапин.

Система С-350 "Витязь" разработана концерном "Алмаз-Антей" в интересах войсковой ПВО с максимальным радиусом поражения целей 60 км и максимальной высотой поражения 30 км. Комплекс предназначен для борьбы как с аэродинамическими, так и баллистическими целями. Каждая его пусковая установка вооружена 12 зенитными ракетами.