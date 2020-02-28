Красноярский авиаполк перевооружат на ракеты "Кинжал" до 2024 года

В состав новейшего российского авиакомплекса входят самолет-носитель МиГ-31К и гиперзвуковая ракета

ДУШАНБЕ, 27 февраля. /ТАСС/. Авиаполк, дислоцированный в Канске Красноярского края, будет перевооружен на гиперзвуковые крылатые ракеты "Кинжал" до 2024 года. Об этом сообщил журналистам командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин после церемонии награждения победителей окружного этапа фестиваля "Медиа-Ас Центр".

"В соответствии с планом оснащения мы перевооружаем канский полк на гиперзвуковые крылатые ракеты "Кинжал" до 2024 года", - сказал Лапин.

"Кинжал" - новейший российский авиакомплекс, в состав которого входят самолет-носитель МиГ-31К и гиперзвуковая ракета. В настоящее время на опытно-боевом дежурстве стоит одна эскадрилья МиГ-31К с этими гиперзвуковыми ракетами в Южном военном округе.

Красноярский авиаполк базируется в городе Канск, на его вооружении стоят сверхзвуковые истребители МиГ-31БМ.

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