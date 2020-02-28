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ТАСС

Красноярский авиаполк перевооружат на ракеты "Кинжал" до 2024 года

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МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой "Кинжал".
Источник изображения: © Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

В состав новейшего российского авиакомплекса входят самолет-носитель МиГ-31К и гиперзвуковая ракета

ДУШАНБЕ, 27 февраля. /ТАСС/. Авиаполк, дислоцированный в Канске Красноярского края, будет перевооружен на гиперзвуковые крылатые ракеты "Кинжал" до 2024 года. Об этом сообщил журналистам командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин после церемонии награждения победителей окружного этапа фестиваля "Медиа-Ас Центр".

"В соответствии с планом оснащения мы перевооружаем канский полк на гиперзвуковые крылатые ракеты "Кинжал" до 2024 года", - сказал Лапин.

"Кинжал" - новейший российский авиакомплекс, в состав которого входят самолет-носитель МиГ-31К и гиперзвуковая ракета. В настоящее время на опытно-боевом дежурстве стоит одна эскадрилья МиГ-31К с этими гиперзвуковыми ракетами в Южном военном округе.

Красноярский авиаполк базируется в городе Канск, на его вооружении стоят сверхзвуковые истребители МиГ-31БМ.

В новость были внесены изменения (10:17 мск) - добавлены подробности после второго абзаца.

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2 комментария
№1
28.02.2020 08:18
Цитата, q
ДУШАНБЕ, 27 февраля. /ТАСС/. Авиаполк, дислоцированный в Канске Красноярского края, будет перевооружен на гиперзвуковые крылатые ракеты "Кинжал" до 2024 года.

Почему новости про Кинжал из Душанбе???
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№2
28.02.2020 16:57
Цитата, штурм сообщ. №1

Почему новости про Кинжал из Душанбе???
почему прикрывающие север перехватчики переобуют в ПКР там до морей буквально до канады лтеть надо а те  же  ту22 зачем.... тем более БМ это прям супер перехватчик благо "ф16" всё теже не тока в китае
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Красноярский авиаполк перевооружат на ракеты "Кинжал" до 2024 года