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В США подрастает новое поколение убийц боеголовок МБР

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Источник изображения: vpk-news.ru

Межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) традиционно считаются неудержимым оружием, от которого нет защиты. Точнее, пока нет - Агентство противоракетной обороны (ПРО) США (Missile Defense Agency) уже имеет на вооружении перехватчики баллистических ракет средней и малой дальности, а до конца лета 2020 года испытает и специальный блок для уничтожения боеголовок МБР.

Пока что эффективность защитных систем не идеальна, а сами они весьма дороги, но прогресс не стоит на месте. Боеголовки и ракеты пытались сбивать лазерами, радиоволнами и еще десятком разных способов, но самым эффективным до сих пор остается «клин клином» - создание специальных противоракет.

По информации портала Naval News, отмечает ПМ, американское Минобороны готово к испытанию нового поколения противоракет. До конца 2020 года будет проведено первое испытание SM-3 Block IIA, в ходе которого этот перехватчик должен уничтожить боевую часть МБР. Предыдущие версии данного типа ракет успешно поразили боеголовки малой и средней дальности. Если все пройдет по плану, старт произойдет в конце весны или начале лета с борта пока неназванного корабля. SM-3 Block IIA должна будет на высоте 100−200 километров уничтожить специальную тренировочную цель ICBM-T2, созданную на базе МБР «Трайдент». В случае успеха обновленный перехватчик поступит на вооружение судов, оснащенных боевой информационной системой «Иджис».

За последние десять лет противоракетная оборона стран НАТО получила серьезное развитие. В данный момент возможности зенитной управляемой ракеты RIM-161 Standard Missile 3 (SM-3) по перехвату самых разных боевых частей успешно подтверждены. Планируется, что после испытаний с уничтожением боеголовок МБР перехватчик будет усовершенствован для более успешного противодействия различным помехам — от ложных целей до радиоэлектронных воздействий.

Принцип работы SM-3 вне зависимости от модификации заключается в кинетическом поражении цели — иными словами с мишенью на скорости от трех до десяти километров в секунду встречается «болванка» весом несколько килограмм. Выделившаяся в результате столкновения энергия эквивалентна взрыву 10−30 килограмм тротила и более чем достаточна не только для отклонения боеголовки, но и ее уничтожения. На всех этапах полета SM-3 корректирует свою траекторию на основе информации с радара корабля, спутниковых данных, а после отделения от третьей ступени боевой блок включает еще и собственную головку самонаведения.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
sm-3
Иджис
Проекты
2020-й год
NATO
Trident
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