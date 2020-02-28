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Интерфакс-АВН

В 240-дневном эксперименте SIRIUS могут принять участие испытатели из ОАЭ и Индии

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SIRIUS-17
Члены экипажа во время проведения эксперимента SIRIUS-17.
Источник изображения: © ИМБП

Москва. 27 февраля. ИНТЕРФАКС - Испытатели из ОАЭ и Индии могут принять участие в 240-дневном эксперименте по имитации межпланетного полета, сообщил "Интерфаксу" главный менеджер проекта SIRIUS, ведущий специалист Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Марк Белаковский.

"Варианты разные, есть определенное желание у наших коллег из Европы, были предложения из Индии, из ОАЭ", - сказал Белаковский в интервью "Интерфаксу".

По его словам, есть договоренность о том, что два из шести мест экипажа предоставят американской стороне.

"Наши американские коллеги попросили нас, чтобы было два американца. По-видимому, будут джентльмен и леди участвовать", - отметил менеджер проекта.

Еще как минимум два члена экипажа - командир и врач, будут россиянами, сообщил Белаковский.

Он также не исключил, что два места, оставшиеся вакантными, будут также заполнены россиянами.

В сентябре 2019 года на МКС отправился первый в истории астронавт из ОАЭ Хазза Аль-Мансури. Известно также, что четверо индийских кандидатов в астронавты в данный момент тренируются в российском Центре подготовки космонавтов.

В рамках проекта SIRIUS (Scientific International Research In Unique terrestrial Station) на базе Наземного экспериментального комплекса ИМБП РАН моделируются космические полеты.

Задача проекта - обеспечение возможности освоения космоса за пределами низкой околоземной орбиты, что позволит снизить риски для здоровья и работоспособности человека благодаря целевой программе фундаментальных, прикладных и операционных исследований.

Первый эксперимент в рамках проекта продлился 17 суток и был проведен в ноябре 2017 года, с марта по июль 2019 было проведено уже четырехмесячное исследование. В ноябре 2020 года планируется начать эксперимент по моделированию 240-дневного межпланетного полета.

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