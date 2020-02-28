Россию выбивают из тендеров: Индия купит оружие у США

Индия закупит у США оружия на $3 млрд
Нью-Дели закупит у Вашингтона вооружения почти на $3 млрд, включая вертолеты, заявил глава Белого дома Дональд Трамп во время своего визита в Индию. Военный обозреватель "Газеты.Ru" Михаил Ходаренок разбирался, чем военно-техническое сотрудничество двух стран грозит России, ключевому партнеру Индии.
Президент США Дональд Трамп в ходе двухдневного визита в Индию на этой неделе сообщил, что среди будущих американских поставок вооружения, военной и специальной техники числятся ударные вертолеты AH-64 «Apache» и многоцелевые вертолеты MH-60.
Стоит отметить, что Пентагон в своей новой военной стратегии для Индо-Тихоокеанского региона особое место отводит Индии. При этом и сам Нью-Дели все больше смотрит в сторону США и Европы, нежели России.
За последнее время Россия проиграла в Индии шесть оружейных тендеров подряд, причем многие из них по необъяснимым причинам.
Российские разработки, такие как самолеты-заправщики Ил-78МКИ, истребители МиГ-35, ударные и транспортные вертолеты Ми-28НЭ и Ми-26Т2, подводные лодки и ряд других образцов ВВТ, уступили в разного рода тендерах и конкурсах иностранным аналогам.
Однако понять индийцев временами все же очень трудно. К примеру, в 2011 году из тендера на поставку 126 многоцелевых истребителей MMRCA на сумму в $10-12 млрд выбыл российский боевой самолет МиГ-35. А, между тем, в ходе конкурса индийской стороной было сформулировано одно из условий - истребитель-претендент должен совершить посадку на аэродром, находящийся на высоте 3500 м над уровнем моря, и заглушить двигатели. Затем запустить силовую установку и произвести взлет.
Российская машина в полном объеме выполнила все условия - села на указанный аэродром, заглушила двигатели, затем запустила их и улетела. Французы же, к примеру, и вовсе отказались участвовать в этом мероприятии, но, тем не менее, впоследствии победили в тендере MMRCA.
Поражение отечественного Ми-26Т2 в индийском вертолетном конкурсе тоже не находит каких бы то ни было убедительных объяснений. Этот вертолет сейчас является самым грузоподъемным летательным аппаратом подобного типа, серийно производящимся в мире. На индийский тендер была предложена модернизированная версия Ми-26 - Т2, получившая новую авионику, обновленные двигатели, а также ряд других систем и по многим параметрам превосходящая американского конкурента. Свое превосходство над СН-47 Chinook отечественная машина более чем ярко продемонстрировала в Афганистане в октябре 2009 года, когда подбитый американский вертолет был эвакуирован на внешней подвеске Ми-26.
Тем не менее,
За десятилетия успешного партнерства был наработан значительный потенциал взаимодействия в области ВТС с Индией. Основная задача сегодня - сохранить ведущую роль России на индийском рынке вооружений и в перспективе повысить тот уровень стратегического взаимодействия, который существует между странами даже в самых чувствительных областях.
Что касается перспектив сотрудничества, то Москва собирается активизировать уже сложившуюся тенденцию перехода от парадигмы взаимоотношений исключительно «продавец-покупатель» к более инклюзивной, индустриально-технологической модели, которая полностью укладывается в принятую правительством Индии программу развития национальной промышленности «Мейк ин Индия». Об этом в начале февраля перед открытием в городе Лакхнау 11-й Международной выставки сухопутных и военно-морских вооружений DEFEXPO INDIA 2020 говорил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Владимир Дрожжов.
По его словам,
В сентябре прошлого года на полях двусторонней встречи президентов в городе Владивостоке подписано межправительственное соглашение, регламентирующее создание совместных российско-индийских предприятий в области производства ЗИП. В развитие этого соглашения вносятся соответствующие изменения в законодательство Российской Федерации.
С точки зрения повышения эффективности послепродажного обслуживания Россия предлагает Индии осуществлять его по системе «одного окна» с привлечением непосредственно тех субъектов ВТС, которые отвечают за производство тех или иных видов техники и могут максимально оперативно проводить их комплексное сервисное обслуживание.
За последние три года были подписаны контракты на поставку зенитной ракетной системы С-400 «Триумф», строительство в России и Индии фрегатов проекта 11356. Подписан контракт на увеличение лицензионного производства танков Т-90С. Одержана победа в международном тендере на поставку и организацию в Индии лицензионного производства переносных зенитных ракетных комплексов «Игла-С», а также находится в стадии реализации ряд контрактов на поставку крупных партий ракет и боеприпасов для военно-воздушной техники и техники сухопутных войск. Индийским партнерам передан проект программы российско-индийского военно-технического сотрудничества до 2030 года.
По сути, Россия участвовала в программе «Мейк ин Индия» задолго до того, как она стала популярным слоганом. За годы сотрудничества при помощи России Индия успешно освоила выпуск и производит сейчас десятки наименований высокотехнологичных образцов продукции военного назначения. Это касается лицензионного производства самолетов Су-30МКИ и танков Т-90С, а также деятельности совместной организации «БраМос», имеющей широкие экспортные перспективы.
Большие надежды также возлагаются на созданные в Индии СП по производству вертолетов Ка-226Т и автоматов Калашникова современной 200-й серии. Россия взаимодействует с Индией по созданию надводных кораблей проекта 11356 и оснащению их современным вооружением и специальной техникой.
Индийской стороне направлены российские предложения по совместной работе в области создания подводных лодок с ВНЭУ проекта 75I, предполагающие полный цикл технологического партнерства, в результате которого индийская промышленность сможет освоить производство воздухо-независимой энергоустановки.
В рамках предстоящего тендера Россия предложила Индии подводную лодку класса «Лада» (экспортный вариант лодки «Амур-1650») с воздухо-независимой энергоустановкой. Эта ДЭПЛ может быть укомплектована в том числе комплексами «БраМос».
Исполнение контракта на поставку Индии зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» ведется в целом по графику. Начало поставки планируется произвести до конца 2021 года.
В то же время военно-техническое сотрудничество между США и Индией продолжает нарастать очень быстро. США стремятся передать Индии максимальное количество новых технологий, чтобы вывести Нью-Дели на один уровень со своими ближайшими союзниками. Кроме того, представители Пентагона уже не требуют у Индии получения лицензий на экспорт на случай приобретения у США технологий двойного предназначения.
В этой связи, как ранее писала «Газета.Ru», Москве следует радикально пересмотреть свое сотрудничество с Пакистаном.
К примеру, потенциальный пакистанский спрос на закупки российских вооружений и военной техники составляет, по оценке специалистов Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ), $8-9 млрд.
Россия в отношениях с Индией должна добиться элементарного равноправия, поскольку Дели не ограничивает свое сотрудничество с США и Францией, которые являются поставщиками ключевых вооружений для ВВС и подводного флота Пакистана.
А в отношениях с Россией в Нью-Дели исходят из априорного предположения о недопустимости (с индийской точки зрения) развития российско-пакистанского военно-технического сотрудничества. Такая асимметрия недопустима и речь в данном случае идет о создании для России неравноправных условий на рынках вооружений.
Михаил Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru».
Биография автора:
Михаил Михайлович Ходаренок - полковник в отставке.
Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).
Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).
Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).
Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).
Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).
Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).
Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).
Михаил Ходаренок