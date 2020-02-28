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Газета.ru

Россию выбивают из тендеров: Индия купит оружие у США

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Индия закупит у США оружия на $3 млрд

Нью-Дели закупит у Вашингтона вооружения почти на $3 млрд, включая вертолеты, заявил глава Белого дома Дональд Трамп во время своего визита в Индию. Военный обозреватель "Газеты.Ru" Михаил Ходаренок разбирался, чем военно-техническое сотрудничество двух стран грозит России, ключевому партнеру Индии.

Президент США Дональд Трамп в ходе двухдневного визита в Индию на этой неделе сообщил, что среди будущих американских поставок вооружения, военной и специальной техники числятся ударные вертолеты AH-64 «Apache» и многоцелевые вертолеты MH-60.

Стоит отметить, что Пентагон в своей новой военной стратегии для Индо-Тихоокеанского региона особое место отводит Индии. При этом и сам Нью-Дели все больше смотрит в сторону США и Европы, нежели России.

За последнее время Россия проиграла в Индии шесть оружейных тендеров подряд, причем многие из них по необъяснимым причинам.

Российские разработки, такие как самолеты-заправщики Ил-78МКИ, истребители МиГ-35, ударные и транспортные вертолеты Ми-28НЭ и Ми-26Т2, подводные лодки и ряд других образцов ВВТ, уступили в разного рода тендерах и конкурсах иностранным аналогам.

Закупками дорогостоящих американских и европейских вооружений (военно-транспортных самолетов С-130J, С-17А и C295W, патрульных самолетов P-8I «Посейдон», истребителей Rafale, ударных вертолетов Aн-64D Apache, транспортных вертолетов CH-47 Chinook и пр.) Индия стремилась продемонстрировать как диверсификацию приоритетов в закупочной политике, так и расставить новые акценты в отношениях с западными странами.

Однако понять индийцев временами все же очень трудно. К примеру, в 2011 году из тендера на поставку 126 многоцелевых истребителей MMRCA на сумму в $10-12 млрд выбыл российский боевой самолет МиГ-35. А, между тем, в ходе конкурса индийской стороной было сформулировано одно из условий - истребитель-претендент должен совершить посадку на аэродром, находящийся на высоте 3500 м над уровнем моря, и заглушить двигатели. Затем запустить силовую установку и произвести взлет.

Российская машина в полном объеме выполнила все условия - села на указанный аэродром, заглушила двигатели, затем запустила их и улетела. Французы же, к примеру, и вовсе отказались участвовать в этом мероприятии, но, тем не менее, впоследствии победили в тендере MMRCA.

Поражение отечественного Ми-26Т2 в индийском вертолетном конкурсе тоже не находит каких бы то ни было убедительных объяснений. Этот вертолет сейчас является самым грузоподъемным летательным аппаратом подобного типа, серийно производящимся в мире. На индийский тендер была предложена модернизированная версия Ми-26 - Т2, получившая новую авионику, обновленные двигатели, а также ряд других систем и по многим параметрам превосходящая американского конкурента. Свое превосходство над СН-47 Chinook отечественная машина более чем ярко продемонстрировала в Афганистане в октябре 2009 года, когда подбитый американский вертолет был эвакуирован на внешней подвеске Ми-26.

Тем не менее,

Россия пока остается одним из основных игроков на индийском рынке вооружений. Российско-индийское сотрудничество в военно-технической области насчитывает около шести десятилетий.

За десятилетия успешного партнерства был наработан значительный потенциал взаимодействия в области ВТС с Индией. Основная задача сегодня - сохранить ведущую роль России на индийском рынке вооружений и в перспективе повысить тот уровень стратегического взаимодействия, который существует между странами даже в самых чувствительных областях.

Что касается перспектив сотрудничества, то Москва собирается активизировать уже сложившуюся тенденцию перехода от парадигмы взаимоотношений исключительно «продавец-покупатель» к более инклюзивной, индустриально-технологической модели, которая полностью укладывается в принятую правительством Индии программу развития национальной промышленности «Мейк ин Индия». Об этом в начале февраля перед открытием в городе Лакхнау 11-й Международной выставки сухопутных и военно-морских вооружений DEFEXPO INDIA 2020 говорил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Владимир Дрожжов.

По его словам,

также на повестке находятся вопросы совершенствования системы послепродажного обслуживания ранее поставленной техники.

В сентябре прошлого года на полях двусторонней встречи президентов в городе Владивостоке подписано межправительственное соглашение, регламентирующее создание совместных российско-индийских предприятий в области производства ЗИП. В развитие этого соглашения вносятся соответствующие изменения в законодательство Российской Федерации.

С точки зрения повышения эффективности послепродажного обслуживания Россия предлагает Индии осуществлять его по системе «одного окна» с привлечением непосредственно тех субъектов ВТС, которые отвечают за производство тех или иных видов техники и могут максимально оперативно проводить их комплексное сервисное обслуживание.

По итогам прошлого года Индия вошла в тройку ведущих партнеров России по ВТС с портфелем заказов, превышающим $15 млрд.

За последние три года были подписаны контракты на поставку зенитной ракетной системы С-400 «Триумф», строительство в России и Индии фрегатов проекта 11356. Подписан контракт на увеличение лицензионного производства танков Т-90С. Одержана победа в международном тендере на поставку и организацию в Индии лицензионного производства переносных зенитных ракетных комплексов «Игла-С», а также находится в стадии реализации ряд контрактов на поставку крупных партий ракет и боеприпасов для военно-воздушной техники и техники сухопутных войск. Индийским партнерам передан проект программы российско-индийского военно-технического сотрудничества до 2030 года.

По сути, Россия участвовала в программе «Мейк ин Индия» задолго до того, как она стала популярным слоганом. За годы сотрудничества при помощи России Индия успешно освоила выпуск и производит сейчас десятки наименований высокотехнологичных образцов продукции военного назначения. Это касается лицензионного производства самолетов Су-30МКИ и танков Т-90С, а также деятельности совместной организации «БраМос», имеющей широкие экспортные перспективы.

Большие надежды также возлагаются на созданные в Индии СП по производству вертолетов Ка-226Т и автоматов Калашникова современной 200-й серии. Россия взаимодействует с Индией по созданию надводных кораблей проекта 11356 и оснащению их современным вооружением и специальной техникой.

Индийской стороне направлены российские предложения по совместной работе в области создания подводных лодок с ВНЭУ проекта 75I, предполагающие полный цикл технологического партнерства, в результате которого индийская промышленность сможет освоить производство воздухо-независимой энергоустановки.

В рамках предстоящего тендера Россия предложила Индии подводную лодку класса «Лада» (экспортный вариант лодки «Амур-1650») с воздухо-независимой энергоустановкой. Эта ДЭПЛ может быть укомплектована в том числе комплексами «БраМос».

Исполнение контракта на поставку Индии зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» ведется в целом по графику. Начало поставки планируется произвести до конца 2021 года.

В то же время военно-техническое сотрудничество между США и Индией продолжает нарастать очень быстро. США стремятся передать Индии максимальное количество новых технологий, чтобы вывести Нью-Дели на один уровень со своими ближайшими союзниками. Кроме того, представители Пентагона уже не требуют у Индии получения лицензий на экспорт на случай приобретения у США технологий двойного предназначения.

В этой связи, как ранее писала «Газета.Ru», Москве следует радикально пересмотреть свое сотрудничество с Пакистаном.

Россия многое теряет в экономическом и военно-политическом плане из-за того, что ограничивает себя в отношениях с Пакистаном, и, прежде всего, в поставках оружия. Делается это часто в угоду давнему партнеру - Индии. Но ситуация в мире меняется, и Дели все больше смотрит в сторону США и Европы, в том числе в такой чувствительной сфере, как закупка оружия.

К примеру, потенциальный пакистанский спрос на закупки российских вооружений и военной техники составляет, по оценке специалистов Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ), $8-9 млрд.

Россия в отношениях с Индией должна добиться элементарного равноправия, поскольку Дели не ограничивает свое сотрудничество с США и Францией, которые являются поставщиками ключевых вооружений для ВВС и подводного флота Пакистана.

А в отношениях с Россией в Нью-Дели исходят из априорного предположения о недопустимости (с индийской точки зрения) развития российско-пакистанского военно-технического сотрудничества. Такая асимметрия недопустима и речь в данном случае идет о создании для России неравноправных условий на рынках вооружений.

Михаил Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru».

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).


Михаил Ходаренок

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Страны
Афганистан
Индия
Пакистан
Россия
США
Франция
Продукция
AH-64
C-130
CH-47 "Чинук"
P-8 Poseidon
PJ-10 Brahmos
Rafale
SH-60
АК-74 "Калашников"
Амур-1650
Ил-78
Ил-78МК
КА-226
КА-226Т
Ми-26
Ми-28Н
Ми-28НЭ
МиГ-35
С-400 Триумф
С-75
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8 комментариев
№1
28.02.2020 04:56
Что тут можно сказать. Очередной пример некомпетентного руководства, когда на теплых местах сидят, чьи-то дети, друзья, родственники, которые за итоговый результат никогда отвечать не будут. Яркие тому примеры постройка Северного потока-2 и заключение нового контракта на поставку газа Украине, когда все, включая президента, сначала сидели и надували щеки, рассказывая о "последнем предложении для Украины", "Северный поток-2 достроим к 01.01.2020" а потом Козак в интервью рассказывает, что оказывается Россия, заключив контракт и заплатив 3 млрд. долларов еще легко отделалась. Теперь Газпром является основным спонсором АТО на Донбассе, Северный поток-2, а не построен до сих пор. Та же история по поводу Юкоса и то же самое описывается в этой статье. Тотальная некомпетентность чьих-то родственников сидящих на теплых местах, не за что не отвечающих и гребущих за свое сидение огромные деньги.
-2
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№2
28.02.2020 07:06
Цитата, случайный прохожий сообщ. №1
Очередной пример некомпетентного руководства
Может, Вы и правы, но, я считаю, что на большую часть из того, что перечислено (военно-транспортных самолетов С-130J, С-17А и C295W, патрульных самолетов P-8I «Посейдон», истребителей Rafale, ударных вертолетов Aн-64D Apache, транспортных вертолетов CH-47 Chinook),  у нас нет альтернативных конкурентных предложений.
+3
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№3
28.02.2020 15:11
Что, они Чинук купили?  ДБ бл*
0
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№4
28.02.2020 16:45
ДаблЧинук)
0
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№5
28.02.2020 17:36
Цитата, LEO101 сообщ. №2
на большую часть из того, что перечислено у нас нет альтернативных конкурентных предложений
С-130J-
С-17А-
C295WИл-114Т
P-8 Poseidon-
RafaleСу-35
Aн-64D ApacheМи-28НМ
CH-47 ChinookМи-38Т
+1
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№6
28.02.2020 18:08
Когда у нас поймут, что у России ДВА СОЮЗНИКА АРМИЯ И ФЛОТ. А насчёт мажоров у руководства согласен, это то что и губит всё на корню.
-2
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№7
28.02.2020 18:55
Цитата, BorSch сообщ. №5
По номенклатуре я с Вами согласен. Только что из перечисленного отечественного выпускается серийно?
0
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№8
28.02.2020 19:01
Все кроме Ил-114, начало поставок которого запланировано на 2023 год.
Кстати, сегодня: КВЗ способен выпускать не менее 12 вертолетов Ми-38 в год.
+3
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