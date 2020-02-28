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ЦАМТО

Эмиратская компания ADASI разработала БЛА вертолетного типа "Гармуша"

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Источник изображения: Фото: defpost.com

ЦАМТО, 27 февраля. Входящая в конгломерат Edge компания ADASI (Abu Dhabi Autonomous Systems Investments Company) продемонстрировала новый БЛА вертикального взлета и посадки "Гармуша" (Garmousha).

Демонстрация БЛА состоялась на международной выставке UMEX (Unmanned Systems Exhibition), которая прошла в Абу-Даби 23-25 февраля.

БЛА отличается высоким уровнем автоматизации и модульным дизайном, что легко позволяет устанавливать и демонтировать полезную нагрузку различных типов весом до 100 кг. На выставке аппарат демонстрировался со стабилизированным электронно-оптическим / инфракрасным блоком наблюдения с камерами высокого разрешения. В перспективе предполагается интегрировать на борт легкое вооружение.

БЛА, оснащенный дизельным двигателем, может находиться в воздухе до 6 часов, дальность полета – до 150 км, максимальная скорость – 140 км/ч.

"Гармуша" спроектирован и собран с учетом специализированных требований Вооруженных сил ОАЭ, оснащен полозковым шасси.

По заявлению разработчиков, в настоящее время процесс испытаний и оценки БЛА завершен, началось его производство. Компания заключила несколько контрактов на поставку БЛА "Гармуша" заказчикам в ОАЭ и за рубежом. Передача первого БЛА ожидается к концу этого года.

БЛА может применяться для сбора информации, наблюдения и разведки, целеуказания, а также обнаружения утечек в трубопроводах, обследования объектов инфраструктуры и проведения поисково-спасательных операций.

Характеристики БЛА "Гармуша" во многом аналогичны возможностям S-100 "Камкоптер", который уже принят на вооружение ВС ОАЭ. Ключевым отличием является вдвое большая масса полезной нагрузки.

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Страны
ОАЭ
Продукция
s-100 БАК
Проекты
БПЛА
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